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Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка

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Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 1
Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 2
Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 3
Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 4
Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 5
Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 6
Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 7
Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Molchat Doma
Альбом (сингл)
Etazhi
Жанр
Русская альтернатива
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 1
  • Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 2
  • Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 3
  • Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 4
  • Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 5
  • Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 6
  • Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 7
  • Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712291
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Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[843563139769]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Molchat Doma
Альбом (сингл)
Etazhi
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
На Дне = Na Dne, Танцевать = Tancevat, Фильмы = Filmy, Волны = Volny, Тоска = Toska, Прогноз = Prognoz, Судно (Борис Рыжий) = Sudno (Boris Rizhy), Коммерсанты = Kommersanty, Клетка = Kletka
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка

«Этажи» — второй студийный альбом белорусской пост-панк-группы «Молчат Дома», выход которого состоялся 7 сентября 2018 года на лейбле Detriti Records. После подписания группой контракта с лейблом Sacred Bones Records в январе 2020 года, альбом был впервые выпущен в Северной Америке 27 марта 2020 года. Издание на зеленом виниле. Релиз «Этажи» был охарактеризован как lo-fi, но немного более чистый и напоминающий музыку 80-х, чем дебютный альбом команды «С крыш наших домов» 2017 года. Во всех треках присутствовало звучание драм-машины Linn Drum LM-1 вместо обычных ударных инструментов. Максимилиан Турп-Балаж из Emerging Europe сравнил звучание альбома «Этажи» с альбомом 1983 года «Power, Corruption & Lies» группы New Order, особенно он обратил внимание на трек «На дне».

Отзывы о товаре Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[843563139769]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Molchat Doma
Альбом (сингл)
Etazhi
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
На Дне = Na Dne, Танцевать = Tancevat, Фильмы = Filmy, Волны = Volny, Тоска = Toska, Прогноз = Prognoz, Судно (Борис Рыжий) = Sudno (Boris Rizhy), Коммерсанты = Kommersanty, Клетка = Kletka
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Этажи» — второй студийный альбом белорусской пост-панк-группы «Молчат Дома», выход которого состоялся 7 сентября 2018 года на лейбле Detriti Records. После подписания группой контракта с лейблом Sacred Bones Records в январе 2020 года, альбом был впервые выпущен в Северной Америке 27 марта 2020 года. Издание на зеленом виниле. Релиз «Этажи» был охарактеризован как lo-fi, но немного более чистый и напоминающий музыку 80-х, чем дебютный альбом команды «С крыш наших домов» 2017 года. Во всех треках присутствовало звучание драм-машины Linn Drum LM-1 вместо обычных ударных инструментов. Максимилиан Турп-Балаж из Emerging Europe сравнил звучание альбома «Этажи» с альбомом 1983 года «Power, Corruption & Lies» группы New Order, особенно он обратил внимание на трек «На дне».
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Отзывы


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