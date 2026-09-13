Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка
No Sacrifice No Victory — седьмой альбом группы Hammerfall, выпущенный в 2009 году. Издание на оранжевом виниле. HammerFall — шведская пауэр-метал группа, основанная в 1993 году в городе Гетеборг. Группу основал гитарист Оскар Дроньяк, а вскоре к ней присоединился певец Йоаким Канс. Группа прославилась своим энергичным и мелодичным стилем, сочетающим в себе быстрые риффы, мощный вокал и эпические тексты. HammerFall выпустили свой дебютный альбом "Glory to the Brave" в 1997 году, который получил положительные отзывы и помог группе завоевать известность в метал-сообществе. Последующие альбомы, такие как "Legacy of Kings" (1998) и "Renegade" (2000), укрепили их позиции на металлической сцене и принесли им множество поклонников по всему миру. Группа известна своей тематической направленностью на рыцарство, сражения и мифологию, что проявляется как в их текстах, так и в визуальном стиле. Эта тема является частью их идентичности и помогает создать неповторимый образ HammerFall. HammerFall также выделяются своими живыми выступлениями, полными энергии и эпической атмосферы.
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Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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