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Itzhak Perlman, Daniel Barenboim & Yo-Yo Ma - Brahms: Double Concerto For Violin And Cello (5021732636058) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Itzhak Perlman, Daniel Barenboim & Yo-Yo Ma - Brahms: Double Concerto For Violin And Cello (5021732636058) виниловая пластинка

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Itzhak Perlman, Daniel Barenboim &amp; Yo-Yo Ma - Brahms: Double Concerto For Violin And Cello (5021732636058) виниловая пластинка - фото 1
Itzhak Perlman, Daniel Barenboim &amp; Yo-Yo Ma - Brahms: Double Concerto For Violin And Cello (5021732636058) виниловая пластинка - фото 2
Itzhak Perlman, Daniel Barenboim &amp; Yo-Yo Ma - Brahms: Double Concerto For Violin And Cello (5021732636058) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Itzhak Perlman, Daniel Barenboim & Yo-Yo Ma
Альбом (сингл)
Brahms: Double Concerto For Violin And Cello
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Itzhak Perlman, Daniel Barenboim &amp; Yo-Yo Ma - Brahms: Double Concerto For Violin And Cello (5021732636058) виниловая пластинка - фото 1
  • Itzhak Perlman, Daniel Barenboim &amp; Yo-Yo Ma - Brahms: Double Concerto For Violin And Cello (5021732636058) виниловая пластинка - фото 2
  • Itzhak Perlman, Daniel Barenboim &amp; Yo-Yo Ma - Brahms: Double Concerto For Violin And Cello (5021732636058) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718663
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732636058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Itzhak Perlman, Daniel Barenboim & Yo-Yo Ma
Альбом (сингл)
Brahms: Double Concerto For Violin And Cello
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Maestoso, II. Andante, III. Presto
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Itzhak Perlman, Daniel Barenboim & Yo-Yo Ma - Brahms: Double Concerto For Violin And Cello (5021732636058) виниловая пластинка

Двойной концерт для скрипки и виолончели, написанный в 1887 году — последнее произведение для оркестра Иоганнеса Брамса. Эта звездная запись с Ицхаком Перлманом, Йо-Йо Ма и Чикагским симфоническим оркестром под управлением Даниэля Баренбойма, была первоначально выпущена в 1997 году Оба исполнителя, Ицхак Перлман и Йо-Йо Ма, равны по яркости и лиричности, их игра отличается одинаковой радостью, сочетая энтузиазм и щедрость. Слаженность звука, вибрато и интонации этих двух солистов также раскрывает их духовную связь. Сила фразировки, подкреплённая блестящей игрой оркестра, придаёт этой записи редкое измерение и делает её настоящим пиршеством для ушей.

Отзывы о товаре Itzhak Perlman, Daniel Barenboim & Yo-Yo Ma - Brahms: Double Concerto For Violin And Cello (5021732636058) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732636058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Itzhak Perlman, Daniel Barenboim & Yo-Yo Ma
Альбом (сингл)
Brahms: Double Concerto For Violin And Cello
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Maestoso, II. Andante, III. Presto
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Двойной концерт для скрипки и виолончели, написанный в 1887 году — последнее произведение для оркестра Иоганнеса Брамса. Эта звездная запись с Ицхаком Перлманом, Йо-Йо Ма и Чикагским симфоническим оркестром под управлением Даниэля Баренбойма, была первоначально выпущена в 1997 году Оба исполнителя, Ицхак Перлман и Йо-Йо Ма, равны по яркости и лиричности, их игра отличается одинаковой радостью, сочетая энтузиазм и щедрость. Слаженность звука, вибрато и интонации этих двух солистов также раскрывает их духовную связь. Сила фразировки, подкреплённая блестящей игрой оркестра, придаёт этой записи редкое измерение и делает её настоящим пиршеством для ушей.
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Itzhak Perlman, Daniel Barenboim & Yo-Yo Ma - Brahms: Double Concerto For Violin And Cello (5021732636058) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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