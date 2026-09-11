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Cash, Johnny, The Essential Johnny Cash (0888751506510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cash, Johnny, The Essential Johnny Cash (0888751506510) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Cash, Johnny The Essential Johnny Cash
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98635
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cash, Johnny, The Essential Johnny Cash (0888751506510) виниловая пластинка

Track List

A1Johnny Cash – Hey Porter2:14
A2Johnny Cash – Cry, Cry, Cry2:24
A3Johnny Cash – I Walk The Line2:44
A4Johnny Cash – Get Rhythm2:14
A5Johnny Cash – There You Go2:17
A6Johnny Cash – Ballad Of A Teenage Queen2:11
A7Johnny Cash – Big River2:31
A8Johnny Cash – Guess Things Happen That Way1:50
B1Johnny Cash – All Over Again2:12
B2Johnny Cash – Don't Take Your Guns To Town3:30
B3Johnny Cash – Five Feet High And Rising1:46
B4Johnny Cash – The Rebel - Johnny Yuma1:52
B5Johnny Cash – Tennessee Flat-Top Box2:59
B6Johnny Cash – I Still Miss Someone2:35
B7Johnny Cash – Ring Of Fire2:36
C1Johnny Cash – The Ballad Of Ira Hayes4:08
C2Johnny Cash – Orange Blossom Special3:07
C3Johnny Cash, June Carter Cash – It Ain't Me, Babe3:03
C4Johnny Cash – The One On The Right Is On The Left2:48
C5Johnny Cash, June Carter Cash – Jackson2:45
C6Johnny Cash – Folsom Prison Blues (Live)2:44
D1Johnny Cash – Daddy Sang Bass2:21
D2Johnny Cash, Bob Dylan – Girl From The North Country3:42
D3Johnny Cash – A Boy Named Sue (Live)3:47
D4Johnny Cash, June Carter Cash – If I Were A Carpenter2:59
D5Johnny Cash – Sunday Morning Coming Down4:10
D6Johnny Cash – Man In Black2:52
D7Johnny Cash – One Piece At A Time4:01

Отзывы о товаре Cash, Johnny, The Essential Johnny Cash (0888751506510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Johnny Cash – Hey Porter2:14
A2Johnny Cash – Cry, Cry, Cry2:24
A3Johnny Cash – I Walk The Line2:44
A4Johnny Cash – Get Rhythm2:14
A5Johnny Cash – There You Go2:17
A6Johnny Cash – Ballad Of A Teenage Queen2:11
A7Johnny Cash – Big River2:31
A8Johnny Cash – Guess Things Happen That Way1:50
B1Johnny Cash – All Over Again2:12
B2Johnny Cash – Don't Take Your Guns To Town3:30
B3Johnny Cash – Five Feet High And Rising1:46
B4Johnny Cash – The Rebel - Johnny Yuma1:52
B5Johnny Cash – Tennessee Flat-Top Box2:59
B6Johnny Cash – I Still Miss Someone2:35
B7Johnny Cash – Ring Of Fire2:36
C1Johnny Cash – The Ballad Of Ira Hayes4:08
C2Johnny Cash – Orange Blossom Special3:07
C3Johnny Cash, June Carter Cash – It Ain't Me, Babe3:03
C4Johnny Cash – The One On The Right Is On The Left2:48
C5Johnny Cash, June Carter Cash – Jackson2:45
C6Johnny Cash – Folsom Prison Blues (Live)2:44
D1Johnny Cash – Daddy Sang Bass2:21
D2Johnny Cash, Bob Dylan – Girl From The North Country3:42
D3Johnny Cash – A Boy Named Sue (Live)3:47
D4Johnny Cash, June Carter Cash – If I Were A Carpenter2:59
D5Johnny Cash – Sunday Morning Coming Down4:10
D6Johnny Cash – Man In Black2:52
D7Johnny Cash – One Piece At A Time4:01
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Отзывы


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