Cash, Johnny, The Essential Johnny Cash (0888751506510) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98635
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cash, Johnny, The Essential Johnny Cash (0888751506510) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Johnny Cash – Hey Porter
|2:14
|A2
|Johnny Cash – Cry, Cry, Cry
|2:24
|A3
|Johnny Cash – I Walk The Line
|2:44
|A4
|Johnny Cash – Get Rhythm
|2:14
|A5
|Johnny Cash – There You Go
|2:17
|A6
|Johnny Cash – Ballad Of A Teenage Queen
|2:11
|A7
|Johnny Cash – Big River
|2:31
|A8
|Johnny Cash – Guess Things Happen That Way
|1:50
|B1
|Johnny Cash – All Over Again
|2:12
|B2
|Johnny Cash – Don't Take Your Guns To Town
|3:30
|B3
|Johnny Cash – Five Feet High And Rising
|1:46
|B4
|Johnny Cash – The Rebel - Johnny Yuma
|1:52
|B5
|Johnny Cash – Tennessee Flat-Top Box
|2:59
|B6
|Johnny Cash – I Still Miss Someone
|2:35
|B7
|Johnny Cash – Ring Of Fire
|2:36
|C1
|Johnny Cash – The Ballad Of Ira Hayes
|4:08
|C2
|Johnny Cash – Orange Blossom Special
|3:07
|C3
|Johnny Cash, June Carter Cash – It Ain't Me, Babe
|3:03
|C4
|Johnny Cash – The One On The Right Is On The Left
|2:48
|C5
|Johnny Cash, June Carter Cash – Jackson
|2:45
|C6
|Johnny Cash – Folsom Prison Blues (Live)
|2:44
|D1
|Johnny Cash – Daddy Sang Bass
|2:21
|D2
|Johnny Cash, Bob Dylan – Girl From The North Country
|3:42
|D3
|Johnny Cash – A Boy Named Sue (Live)
|3:47
|D4
|Johnny Cash, June Carter Cash – If I Were A Carpenter
|2:59
|D5
|Johnny Cash – Sunday Morning Coming Down
|4:10
|D6
|Johnny Cash – Man In Black
|2:52
|D7
|Johnny Cash – One Piece At A Time
|4:01
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Johnny Cash – Hey Porter
|2:14
|A2
|Johnny Cash – Cry, Cry, Cry
|2:24
|A3
|Johnny Cash – I Walk The Line
|2:44
|A4
|Johnny Cash – Get Rhythm
|2:14
|A5
|Johnny Cash – There You Go
|2:17
|A6
|Johnny Cash – Ballad Of A Teenage Queen
|2:11
|A7
|Johnny Cash – Big River
|2:31
|A8
|Johnny Cash – Guess Things Happen That Way
|1:50
|B1
|Johnny Cash – All Over Again
|2:12
|B2
|Johnny Cash – Don't Take Your Guns To Town
|3:30
|B3
|Johnny Cash – Five Feet High And Rising
|1:46
|B4
|Johnny Cash – The Rebel - Johnny Yuma
|1:52
|B5
|Johnny Cash – Tennessee Flat-Top Box
|2:59
|B6
|Johnny Cash – I Still Miss Someone
|2:35
|B7
|Johnny Cash – Ring Of Fire
|2:36
|C1
|Johnny Cash – The Ballad Of Ira Hayes
|4:08
|C2
|Johnny Cash – Orange Blossom Special
|3:07
|C3
|Johnny Cash, June Carter Cash – It Ain't Me, Babe
|3:03
|C4
|Johnny Cash – The One On The Right Is On The Left
|2:48
|C5
|Johnny Cash, June Carter Cash – Jackson
|2:45
|C6
|Johnny Cash – Folsom Prison Blues (Live)
|2:44
|D1
|Johnny Cash – Daddy Sang Bass
|2:21
|D2
|Johnny Cash, Bob Dylan – Girl From The North Country
|3:42
|D3
|Johnny Cash – A Boy Named Sue (Live)
|3:47
|D4
|Johnny Cash, June Carter Cash – If I Were A Carpenter
|2:59
|D5
|Johnny Cash – Sunday Morning Coming Down
|4:10
|D6
|Johnny Cash – Man In Black
|2:52
|D7
|Johnny Cash – One Piece At A Time
|4:01
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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