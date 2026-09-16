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Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка

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Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка - фото 1
Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка - фото 2
Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка - фото 3
Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка - фото 4
Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Butcher Brown
Альбом (сингл)
Letters From The Atlantic
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка - фото 1
  • Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка - фото 2
  • Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка - фото 3
  • Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка - фото 4
  • Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712166
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[888072669369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Butcher Brown
Альбом (сингл)
Letters From The Atlantic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Seagulls, Unwind, Backline, Right Here, Change in Weather, Dinorah Dinorah, I Remember, Ibiza, Hold You, Montrose Forest, Something New About You, Infant Eyes
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Seagulls, Unwind, Backline, Right Here, Change in Weather, Dinorah Dinorah, I Remember, Ibiza, Hold You, Montrose Forest, Something New About You, Infant Eyes



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[888072669369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Butcher Brown
Альбом (сингл)
Letters From The Atlantic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Seagulls, Unwind, Backline, Right Here, Change in Weather, Dinorah Dinorah, I Remember, Ibiza, Hold You, Montrose Forest, Something New About You, Infant Eyes
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Seagulls, Unwind, Backline, Right Here, Change in Weather, Dinorah Dinorah, I Remember, Ibiza, Hold You, Montrose Forest, Something New About You, Infant Eyes


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Butcher Brown - Letters From The Atlantic (0888072669369) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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