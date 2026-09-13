Top.Mail.Ru
Billy Idol - Whiplash Smile (0602465558562) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Billy Idol - Whiplash Smile (0602465558562) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Billy Idol - Whiplash Smile (0602465558562) виниловая пластинка - фото 1
Billy Idol - Whiplash Smile (0602465558562) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
Whiplash Smile
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Idol - Whiplash Smile (0602465558562) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Idol - Whiplash Smile (0602465558562) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712151
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602465558562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
Whiplash Smile
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
World's Forgotten Boy, a Lover, Soul Standing By, Sweet Sixteen, Man for All Seasons, Don't Need a Gun, Beyond Belief, Fatal Charm, All Summer Single, One Night, One Chance
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Billy Idol - Whiplash Smile (0602465558562) виниловая пластинка

Whiplash Smile — третий студийный альбом английского рок-музыканта Билли Айдола, первоначально выпущенный в 1986 году. Альбом был сертифицирован платиновым в США и был продан тиражом более двух миллионов копий по всему миру. Из альбома было выпущено три сингла: «To Be a Lover», «Don't Need a Gun» и «Sweet Sixteen», вошедшие в топ-40 Billboard Hot 100. С коммерческой точки зрения Whiplash Smile имел такой же успех, как и предыдущий студийный альбом артиста, достигнув шестого места в американском чарте Billboard 200. Альбом достиг восьмого места в Великобритании, а также вошел в десятку лучших во многих других странах, таких как Австралия, Канада, Германия, Новая Зеландия и Швейцария. Альбом был сертифицирован платиновым Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) и был продан тиражом более двух миллионов копий по всему миру.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Billy Idol - Whiplash Smile (0602465558562) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602465558562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
Whiplash Smile
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
World's Forgotten Boy, a Lover, Soul Standing By, Sweet Sixteen, Man for All Seasons, Don't Need a Gun, Beyond Belief, Fatal Charm, All Summer Single, One Night, One Chance
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Whiplash Smile — третий студийный альбом английского рок-музыканта Билли Айдола, первоначально выпущенный в 1986 году. Альбом был сертифицирован платиновым в США и был продан тиражом более двух миллионов копий по всему миру. Из альбома было выпущено три сингла: «To Be a Lover», «Don't Need a Gun» и «Sweet Sixteen», вошедшие в топ-40 Billboard Hot 100. С коммерческой точки зрения Whiplash Smile имел такой же успех, как и предыдущий студийный альбом артиста, достигнув шестого места в американском чарте Billboard 200. Альбом достиг восьмого места в Великобритании, а также вошел в десятку лучших во многих других странах, таких как Австралия, Канада, Германия, Новая Зеландия и Швейцария. Альбом был сертифицирован платиновым Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) и был продан тиражом более двух миллионов копий по всему миру.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Idol - Whiplash Smile (0602465558562) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...