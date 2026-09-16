Описание товара Babymetal - Metal Forth (0602478153549) виниловая пластинка

Группа BABYMETAL образовавшаяся в 2010 году и имеющая более 1,1 млрд аудиотрансляций по всему миру, состоит из SU-METAL (вокал, танцы), MOAMETAL (крик, танцы) и MOMOMETAL (крик, танцы). Группа быстро завоевала популярность в Японии благодаря своим зажигательным живым выступлениям. С 2013 года они выступали на разогреве у таких известных исполнителей, как The Red Hot Chili Peppers, Korn и Леди Гага. В апреле 2016 года BABYMETAL стали ПЕРВЫМИ японскими артистами, выступившими на престижной арене «Уэмбли» в Великобритании. В 2019 году они выступили на крупнейшем в мире музыкальном фестивале «Гластонбери», вызвав огромный резонанс по всему миру. В 2019 году BABYMETAL выпустили свой третий альбом METAL GALAXY который занял 13-е место в американском чарте Billboard Top 200 (чарт альбомов), побив их собственный рекорд для предыдущего альбома, и впервые для азиатского исполнителя занял 1-е место в чарте Top Rock Albums!. BABYMETAL продолжает покорять невероятное количество стримов, набирая более 4,3 млн прослушиваний по всему миру в неделю. У группы более 1,9 млн подписчиков в Instagram и 3,24 млн на YouTube. За последний год благодаря живым выступлениям у группы появилось более 1,2 млн новых подписчиков в социальных сетях. 2025 год станет ещё одним захватывающим для BABYMETAL: в начале года они уже выступали на KNOTFEST Australia в Мельбурне, Брисбене и Сиднее, а теперь группа отправится в свой первый в истории тур по Великобритании и Европе, охватывающий 12 концертов в 8 странах! В мае они выступят на арене O2 в Великобритании, вмещающей около 20 000 зрителей. Они станут первой японской группой, которая выступит на этом культовом концерте!