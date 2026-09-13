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Quatermass - Quatermass (coloured) (0889397884345) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Quatermass - Quatermass (coloured) (0889397884345) виниловая пластинка

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Quatermass - Quatermass (coloured) (0889397884345) виниловая пластинка - фото 1
Quatermass - Quatermass (coloured) (0889397884345) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Quatermass
Альбом (сингл)
Quatermass
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Quatermass - Quatermass (coloured) (0889397884345) виниловая пластинка - фото 1
  • Quatermass - Quatermass (coloured) (0889397884345) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711949
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Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Quatermass
Альбом (сингл)
Quatermass
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Entropy, Black Sheep Of The Family, Post War Saturday Echo, Good Lord Knows, Up On The Ground, Gemini, Make Up Your Mind, Laughin' Tackle, Entropy (Reprise)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Quatermass - Quatermass (coloured) (0889397884345) виниловая пластинка

Откройте для себя прекрасный альбом на виниловой пластинке Quatermass / Quatermass (1LP). Это восхитительное издание предлагает уникальное звуковое погружение в прогрессивный рок конца 60-х годов. На этой пластинке вы найдете захватывающие музыкальные композиции группы Quatermass, исполненные с безупречной мастерством. Здесь соединяются сильные риффы гитар, мощная ритм-секция и потрясающие вокальные партии, чтобы создать настоящую магию звучания. Каждая песня на этой пластинке перенесет вас в эпоху, когда прогрессивный рок был на пике своей популярности. Альбом Quatermass / Quatermass покажет вам, насколько эта группа была талантлива и инновационна в своем творчестве. Закажите эту виниловую пластинку прямо сейчас, чтобы добавить уникальное произведение в свою коллекцию. Купить виниловую пластинку Quatermass / Quatermass - это шанс окунуться в золотую эпоху прогрессивного рока и насладиться непревзойденным звучанием этих талантливых музыкантов. Не упустите возможность ощутить потрясающую энергию и харизму группы Quatermass, приобретая эту виниловую пластинку. Подарите себе незабываемое музыкальное путешествие и добавьте этот шедевр в свою коллекцию. Купить виниловую пластинку Quatermass / Quatermass - незабываемый момент для истинных поклонников прогрессивного рока.

Отзывы о товаре Quatermass - Quatermass (coloured) (0889397884345) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Quatermass
Альбом (сингл)
Quatermass
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Entropy, Black Sheep Of The Family, Post War Saturday Echo, Good Lord Knows, Up On The Ground, Gemini, Make Up Your Mind, Laughin' Tackle, Entropy (Reprise)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Откройте для себя прекрасный альбом на виниловой пластинке Quatermass / Quatermass (1LP). Это восхитительное издание предлагает уникальное звуковое погружение в прогрессивный рок конца 60-х годов. На этой пластинке вы найдете захватывающие музыкальные композиции группы Quatermass, исполненные с безупречной мастерством. Здесь соединяются сильные риффы гитар, мощная ритм-секция и потрясающие вокальные партии, чтобы создать настоящую магию звучания. Каждая песня на этой пластинке перенесет вас в эпоху, когда прогрессивный рок был на пике своей популярности. Альбом Quatermass / Quatermass покажет вам, насколько эта группа была талантлива и инновационна в своем творчестве. Закажите эту виниловую пластинку прямо сейчас, чтобы добавить уникальное произведение в свою коллекцию. Купить виниловую пластинку Quatermass / Quatermass - это шанс окунуться в золотую эпоху прогрессивного рока и насладиться непревзойденным звучанием этих талантливых музыкантов. Не упустите возможность ощутить потрясающую энергию и харизму группы Quatermass, приобретая эту виниловую пластинку. Подарите себе незабываемое музыкальное путешествие и добавьте этот шедевр в свою коллекцию. Купить виниловую пластинку Quatermass / Quatermass - незабываемый момент для истинных поклонников прогрессивного рока.
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