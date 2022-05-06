Belle & Sebastian - A Bit Of Previous (0191401184519) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.05.2022
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
A Bit Of Previous
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624295
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401184519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.05.2022
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
A Bit Of Previous
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Belle & Sebastian - A Bit Of Previous (0191401184519) виниловая пластинка
Белль И Себастьян Анонсировали Свой Студийный Альбом ‘A Bit Of Previous’ И Поделились Необычным Видео На Первый Сингл ‘Unnecessary Drama’. Ниже Вы Можете Ознакомиться С Видеороликами На Тему Терапии, А Также С Нашим Интервью С Фронтменом Стюартом Мердоком.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401184519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.05.2022
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
A Bit Of Previous
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Белль И Себастьян Анонсировали Свой Студийный Альбом ‘A Bit Of Previous’ И Поделились Необычным Видео На Первый Сингл ‘Unnecessary Drama’. Ниже Вы Можете Ознакомиться С Видеороликами На Тему Терапии, А Также С Нашим Интервью С Фронтменом Стюартом Мердоком.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Belle & Sebastian - A Bit Of Previous (0191401184519) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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