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Lorde - Virgin (0602478121159) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lorde - Virgin (0602478121159) виниловая пластинка

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Lorde - Virgin (0602478121159) виниловая пластинка - фото 2
Lorde - Virgin (0602478121159) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lorde
Альбом (сингл)
Virgin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lorde - Virgin (0602478121159) виниловая пластинка - фото 1
  • Lorde - Virgin (0602478121159) виниловая пластинка - фото 2
  • Lorde - Virgin (0602478121159) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711941
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lorde - Virgin (0602478121159) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602478121159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lorde
Альбом (сингл)
Virgin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hammer, What Was That, Shapeshifter, Man Of The Year, Favourite Daughter, Current Affairs, Clearblue, GRWM, Broken Glass, If She Could See Me Now, David
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lorde - Virgin (0602478121159) виниловая пластинка

"Virgin" - четвёртый студийный альбом новозеландской певицы и автора песен Лорд (Lorde), выпущенный в 2025 году. Спродюсированный Лорд совместно с Джимом-И Стэком альбом "Virgin" ознаменовал возвращение к электронному звучанию после поворота в сторону инди-фолка в альбоме 2021 года "Solar Power". Альбом вошел в пятёрку лучших в разных странах и занял первое место в Австралии, Австрии, Новой Зеландии, Шотландии и Великобритании, став первым альбомом Лорд, возглавившим британский чарт. Лимитированное издание представлено на виниле кроваво-красного цвета. Содержит 8-страничный буклет с фото. Lorde - сценический псевдоним новозеландской певицы Эллы Марии Лани Йелич-О'Коннор. Её дебютный сингл "Royals", вышедший 2013 году, стал международным хитом и сделал Лорд самой молодой исполнительницей, и единственной новозеландкой, занявшей первую позицию в чарте Billboard Hot 100 с 1987 года. В конце 2013 года Lorde выпустила свой дебютный студийный альбом "Pure Heroine". Диск возглавил чарты Новой Зеландии и Австралии, также достигнув третьей позиции в американском чарте Billboard 200.

Отзывы о товаре Lorde - Virgin (0602478121159) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602478121159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lorde
Альбом (сингл)
Virgin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hammer, What Was That, Shapeshifter, Man Of The Year, Favourite Daughter, Current Affairs, Clearblue, GRWM, Broken Glass, If She Could See Me Now, David
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Virgin" - четвёртый студийный альбом новозеландской певицы и автора песен Лорд (Lorde), выпущенный в 2025 году. Спродюсированный Лорд совместно с Джимом-И Стэком альбом "Virgin" ознаменовал возвращение к электронному звучанию после поворота в сторону инди-фолка в альбоме 2021 года "Solar Power". Альбом вошел в пятёрку лучших в разных странах и занял первое место в Австралии, Австрии, Новой Зеландии, Шотландии и Великобритании, став первым альбомом Лорд, возглавившим британский чарт. Лимитированное издание представлено на виниле кроваво-красного цвета. Содержит 8-страничный буклет с фото. Lorde - сценический псевдоним новозеландской певицы Эллы Марии Лани Йелич-О'Коннор. Её дебютный сингл "Royals", вышедший 2013 году, стал международным хитом и сделал Лорд самой молодой исполнительницей, и единственной новозеландкой, занявшей первую позицию в чарте Billboard Hot 100 с 1987 года. В конце 2013 года Lorde выпустила свой дебютный студийный альбом "Pure Heroine". Диск возглавил чарты Новой Зеландии и Австралии, также достигнув третьей позиции в американском чарте Billboard 200.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lorde - Virgin (0602478121159) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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