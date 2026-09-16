Lorde - Virgin (0602478121159) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lorde - Virgin (0602478121159) виниловая пластинка
"Virgin" - четвёртый студийный альбом новозеландской певицы и автора песен Лорд (Lorde), выпущенный в 2025 году. Спродюсированный Лорд совместно с Джимом-И Стэком альбом "Virgin" ознаменовал возвращение к электронному звучанию после поворота в сторону инди-фолка в альбоме 2021 года "Solar Power". Альбом вошел в пятёрку лучших в разных странах и занял первое место в Австралии, Австрии, Новой Зеландии, Шотландии и Великобритании, став первым альбомом Лорд, возглавившим британский чарт. Лимитированное издание представлено на виниле кроваво-красного цвета. Содержит 8-страничный буклет с фото. Lorde - сценический псевдоним новозеландской певицы Эллы Марии Лани Йелич-О'Коннор. Её дебютный сингл "Royals", вышедший 2013 году, стал международным хитом и сделал Лорд самой молодой исполнительницей, и единственной новозеландкой, занявшей первую позицию в чарте Billboard Hot 100 с 1987 года. В конце 2013 года Lorde выпустила свой дебютный студийный альбом "Pure Heroine". Диск возглавил чарты Новой Зеландии и Австралии, также достигнув третьей позиции в американском чарте Billboard 200.
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