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Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка

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Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 1
Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 2
Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 3
Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 4
Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 5
Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 6
Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 7
Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 8
Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 9
Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 10
Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 1
  • Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 2
  • Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 3
  • Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 4
  • Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 5
  • Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 6
  • Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 7
  • Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 8
  • Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 9
  • Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 10
  • Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711917
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637240610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bone Machine, Nimrod's Son, The Holiday Song, Caribou, Broken Face, Gigantic, Vamos, Hey, Monkey Gone To Heaven, Debaser, Gouge Away, Wave Of Mutilation, Here Comes Your Man, Tame, Where Is My Mind?, Into The White, Velouria, Allison, Dig For Fire, U-Mass, Alec Eiffel, Planet Of Sound, Winterlong
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bone Machine, Nimrod's Son, The Holiday Song, Caribou, Broken Face, Gigantic, Vamos, Hey, Monkey Gone To Heaven, Debaser, Gouge Away, Wave Of Mutilation, Here Comes Your Man, Tame, Where Is My Mind?, Into The White, Velouria, Allison, Dig For Fire, U-Mass, Alec Eiffel, Planet Of Sound, Winterlong

Отзывы о товаре Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637240610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bone Machine, Nimrod's Son, The Holiday Song, Caribou, Broken Face, Gigantic, Vamos, Hey, Monkey Gone To Heaven, Debaser, Gouge Away, Wave Of Mutilation, Here Comes Your Man, Tame, Where Is My Mind?, Into The White, Velouria, Allison, Dig For Fire, U-Mass, Alec Eiffel, Planet Of Sound, Winterlong
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bone Machine, Nimrod's Son, The Holiday Song, Caribou, Broken Face, Gigantic, Vamos, Hey, Monkey Gone To Heaven, Debaser, Gouge Away, Wave Of Mutilation, Here Comes Your Man, Tame, Where Is My Mind?, Into The White, Velouria, Allison, Dig For Fire, U-Mass, Alec Eiffel, Planet Of Sound, Winterlong
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pixies - Best Of (0652637240610) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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