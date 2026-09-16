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INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка

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INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 1
INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 2
INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 3
INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 4
INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 5
INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 6
INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 7
INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 8
INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 9
INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 10
INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 11
INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Kick
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 1
  • INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 2
  • INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 3
  • INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 4
  • INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 5
  • INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 6
  • INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 7
  • INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 8
  • INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 9
  • INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 10
  • INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 11
  • INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711888
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Kick
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Guns In The Sky, New Sensation, Devil Inside, Need You Tonight, Mediate, The Loved One, Wild Life, Never Tear Us Apart, Mystify, Kick, Calling All Nations, Tiny Daggers
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка

Kick - это что-то вроде величайших хитов. Он стал трижды платиновым в Великобритании и 6 раз платиновым в США, а также покорил большинство других крупных территорий. Факты и цифры - это все хорошо, но именно качество этого альбома делает его обязательным к приобретению. Только подумайте о песнях: "New Sensation", "Devil Inside", "Need You Tonight", "Mediate", "The Loved One", "Never Tear Us Apart", "Mystify" и заглавный трек - практически безупречная коллекция блестяще написанного и исполненного материала. Kick - это настоящая пятизвездочная классика. Kick, шестой и самый продаваемый студийный альбом австралийской группы INXS 1987 года, обладает безошибочным звучанием, воплощенным в четырех синглах из американского Топ-10 "New Sensation", "Never Tear Us Apart", "Devil Inside" и "Need You Tonight", которые достигли вершины американского чарта синглов Billboard. Все признаки первоклассного переиздания от Analogue Productions здесь для того, чтобы вы могли насладиться: Мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound непосредственно с магнитофонной копии с эквалайзером и нарезкой на 45 оборотов в минуту. Отпечатано на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings и упаковано в старинный рукав-гейтфолд от Stoughton Printing.



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Kick
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Guns In The Sky, New Sensation, Devil Inside, Need You Tonight, Mediate, The Loved One, Wild Life, Never Tear Us Apart, Mystify, Kick, Calling All Nations, Tiny Daggers
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Kick - это что-то вроде величайших хитов. Он стал трижды платиновым в Великобритании и 6 раз платиновым в США, а также покорил большинство других крупных территорий. Факты и цифры - это все хорошо, но именно качество этого альбома делает его обязательным к приобретению. Только подумайте о песнях: "New Sensation", "Devil Inside", "Need You Tonight", "Mediate", "The Loved One", "Never Tear Us Apart", "Mystify" и заглавный трек - практически безупречная коллекция блестяще написанного и исполненного материала. Kick - это настоящая пятизвездочная классика. Kick, шестой и самый продаваемый студийный альбом австралийской группы INXS 1987 года, обладает безошибочным звучанием, воплощенным в четырех синглах из американского Топ-10 "New Sensation", "Never Tear Us Apart", "Devil Inside" и "Need You Tonight", которые достигли вершины американского чарта синглов Billboard. Все признаки первоклассного переиздания от Analogue Productions здесь для того, чтобы вы могли насладиться: Мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound непосредственно с магнитофонной копии с эквалайзером и нарезкой на 45 оборотов в минуту. Отпечатано на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings и упаковано в старинный рукав-гейтфолд от Stoughton Printing.


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Отзывы


INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка - стоимость товара 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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