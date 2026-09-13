Arch Enemy - Anthems Of Rebellion (coloured) (0196588050817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Anthems Of Rebellion
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711843
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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196588050817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Anthems Of Rebellion
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tear Down the Walls, Silent Wars, We Will Rise, Dead Eyes See No Future, Instinct, Leader of the Rats, Exist to Exit, Marching on a Dead End Road, Despicable Heroes, End of the Line, Dehumanization, Anthem, Saints and Sinners
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Arch Enemy - Anthems Of Rebellion (coloured) (0196588050817) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tear Down the Walls, Silent Wars, We Will Rise, Dead Eyes See No Future, Instinct, Leader of the Rats, Exist to Exit, Marching on a Dead End Road, Despicable Heroes, End of the Line, Dehumanization, Anthem, Saints and Sinners
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Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196588050817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Anthems Of Rebellion
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tear Down the Walls, Silent Wars, We Will Rise, Dead Eyes See No Future, Instinct, Leader of the Rats, Exist to Exit, Marching on a Dead End Road, Despicable Heroes, End of the Line, Dehumanization, Anthem, Saints and Sinners
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tear Down the Walls, Silent Wars, We Will Rise, Dead Eyes See No Future, Instinct, Leader of the Rats, Exist to Exit, Marching on a Dead End Road, Despicable Heroes, End of the Line, Dehumanization, Anthem, Saints and Sinners
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Arch Enemy - Anthems Of Rebellion (coloured) (0196588050817) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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