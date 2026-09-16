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Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка

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Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 1
Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 2
Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 3
Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 4
Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 5
Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 6
Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 7
Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 8
Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Hasta El Cielo
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 1
  • Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 2
  • Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 3
  • Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 4
  • Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 5
  • Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 6
  • Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 7
  • Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 8
  • Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711822
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605149219]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Hasta El Cielo
Жанр
Регги
Трек-лист
With All The World, Sisters & Brothers, Mary Always, Four Of Five, How I Love, Sunny's Vision, A La Sala, The Red Book, Order Of Operations, Hasta El Cielo, Rules (Scientist Dub Mix), C?mo Te Quiero (Scientist Dub Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка

Путешествующее по миру техасское трио Khruangbin выпустило в 2019 году "Hasta El Cielo", великолепную даб-версию их второго альбома "Con Todo El Mundo". В сочетании с их экзотическим звучанием, которое в последнее время включает в себя фанк и соул, вдохновленные Юго-Восточной Азией, Средиземноморьем и Ближним Востоком, особенно Ираном, здесь была создана новаторская смесь. Два бонусных даба легендарного ямайского продюсера Scientist, чей уникальный стиль микширования всегда оказывал большое влияние на Khruangbin, также стали большой честью для группы и были добавлены в виде дополнительного 7".



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605149219]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Hasta El Cielo
Жанр
Регги
Трек-лист
With All The World, Sisters & Brothers, Mary Always, Four Of Five, How I Love, Sunny's Vision, A La Sala, The Red Book, Order Of Operations, Hasta El Cielo, Rules (Scientist Dub Mix), C?mo Te Quiero (Scientist Dub Mix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Путешествующее по миру техасское трио Khruangbin выпустило в 2019 году "Hasta El Cielo", великолепную даб-версию их второго альбома "Con Todo El Mundo". В сочетании с их экзотическим звучанием, которое в последнее время включает в себя фанк и соул, вдохновленные Юго-Восточной Азией, Средиземноморьем и Ближним Востоком, особенно Ираном, здесь была создана новаторская смесь. Два бонусных даба легендарного ямайского продюсера Scientist, чей уникальный стиль микширования всегда оказывал большое влияние на Khruangbin, также стали большой честью для группы и были добавлены в виде дополнительного 7".


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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