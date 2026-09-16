Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Hasta El Cielo
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 711822
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605149219]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Hasta El Cielo
Жанр
Регги
Трек-лист
With All The World, Sisters & Brothers, Mary Always, Four Of Five, How I Love, Sunny's Vision, A La Sala, The Red Book, Order Of Operations, Hasta El Cielo, Rules (Scientist Dub Mix), C?mo Te Quiero (Scientist Dub Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка
Путешествующее по миру техасское трио Khruangbin выпустило в 2019 году "Hasta El Cielo", великолепную даб-версию их второго альбома "Con Todo El Mundo". В сочетании с их экзотическим звучанием, которое в последнее время включает в себя фанк и соул, вдохновленные Юго-Восточной Азией, Средиземноморьем и Ближним Востоком, особенно Ираном, здесь была создана новаторская смесь. Два бонусных даба легендарного ямайского продюсера Scientist, чей уникальный стиль микширования всегда оказывал большое влияние на Khruangbin, также стали большой честью для группы и были добавлены в виде дополнительного 7".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSantana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитOh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитRichard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитIvano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) вини...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJames Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (502173252970...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитEd Sheeran - (Play) (coloured) (5021732758248) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитBruno Mars - The Romantic (coloured) (0075678590610) виниловая п...
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605149219]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Hasta El Cielo
Жанр
Регги
Трек-лист
With All The World, Sisters & Brothers, Mary Always, Four Of Five, How I Love, Sunny's Vision, A La Sala, The Red Book, Order Of Operations, Hasta El Cielo, Rules (Scientist Dub Mix), C?mo Te Quiero (Scientist Dub Mix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Путешествующее по миру техасское трио Khruangbin выпустило в 2019 году "Hasta El Cielo", великолепную даб-версию их второго альбома "Con Todo El Mundo". В сочетании с их экзотическим звучанием, которое в последнее время включает в себя фанк и соул, вдохновленные Юго-Восточной Азией, Средиземноморьем и Ближним Востоком, особенно Ираном, здесь была создана новаторская смесь. Два бонусных даба легендарного ямайского продюсера Scientist, чей уникальный стиль микширования всегда оказывал большое влияние на Khruangbin, также стали большой честью для группы и были добавлены в виде дополнительного 7".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Khruangbin - Hasta El Cielo (0656605149219) виниловая пластинка