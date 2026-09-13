Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка
Пятый студийный альбом французской инди-поп-группы Phoenix. Альбом был выпущен 19 апреля 2013 года лейблами Loyaut?, Glassnote Records и Atlantic Records. Это продолжение группы Wolfgang Amadeus Phoenix, который был выпущен четырьмя годами ранее, в 2009 году. Альбом был спродюсирован группой совместно с Филиппом Здаром и был записан в течение двух лет в Studios d'Herb?court и Motorbass Studios в Париже, Франция, и в Oscilloscope Laboratories в Нью-Йорке, США. После выхода альбом получил в целом благоприятные отзывы музыкальных критиков. Он дебютировал на 3-й строчке французского чарта альбомов, 4-й в Billboard 200 и 14-й в UK Albums Chart.
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