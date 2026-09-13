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Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка

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Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 1
Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 2
Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 3
Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 4
Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 5
Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 6
Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 7
Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Phoenix
Альбом (сингл)
BANKRUPT!
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 1
  • Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 2
  • Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 3
  • Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 4
  • Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 5
  • Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 6
  • Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 7
  • Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711782
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Характеристики

Бренд
Glassnote
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Glassnote
Barcode
[0892038002862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Phoenix
Альбом (сингл)
BANKRUPT!
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Entertainment, The Real Thing, In Bel Air, Cool, Bankrupt!, Drakkar Noir, Chloroform, Don't, Bourgeois, Oblique City
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом французской инди-поп-группы Phoenix. Альбом был выпущен 19 апреля 2013 года лейблами Loyaut?, Glassnote Records и Atlantic Records. Это продолжение группы Wolfgang Amadeus Phoenix, который был выпущен четырьмя годами ранее, в 2009 году. Альбом был спродюсирован группой совместно с Филиппом Здаром и был записан в течение двух лет в Studios d'Herb?court и Motorbass Studios в Париже, Франция, и в Oscilloscope Laboratories в Нью-Йорке, США. После выхода альбом получил в целом благоприятные отзывы музыкальных критиков. Он дебютировал на 3-й строчке французского чарта альбомов, 4-й в Billboard 200 и 14-й в UK Albums Chart.

Отзывы о товаре Phoenix - Bankrupt! (0892038002862) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Glassnote
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Glassnote
Barcode
[0892038002862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Phoenix
Альбом (сингл)
BANKRUPT!
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Entertainment, The Real Thing, In Bel Air, Cool, Bankrupt!, Drakkar Noir, Chloroform, Don't, Bourgeois, Oblique City
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Пятый студийный альбом французской инди-поп-группы Phoenix. Альбом был выпущен 19 апреля 2013 года лейблами Loyaut?, Glassnote Records и Atlantic Records. Это продолжение группы Wolfgang Amadeus Phoenix, который был выпущен четырьмя годами ранее, в 2009 году. Альбом был спродюсирован группой совместно с Филиппом Здаром и был записан в течение двух лет в Studios d'Herb?court и Motorbass Studios в Париже, Франция, и в Oscilloscope Laboratories в Нью-Йорке, США. После выхода альбом получил в целом благоприятные отзывы музыкальных критиков. Он дебютировал на 3-й строчке французского чарта альбомов, 4-й в Billboard 200 и 14-й в UK Albums Chart.
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Отзывы


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