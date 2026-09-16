Various Artists - Afrobeats (coloured) (8430717000642) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Afrobeats (coloured) (8430717000642) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Space Afro–Blessed, Dualbox & Aracy Carvalho–Feel (Afrobeats Mix), Bellestar & Trippynova–A Different Path, Nikko Mad & Space Afro–On My Mind (Mona Lisa Mix), Future Soundscapes & Fran?oise Sanders–Honestly, Dualbox & Space Afro–Used To Be, Motor City Squad–One Truth, Space Afro & Monsoon–Ready, General Soundbwoy & Nikko Mad–You Trap Me, Golden Smirk–Missing You (Afrobeats Mix), Dual Sessions–Us Together, Urban Love–I Want You, Girl, Space Gang (3) & Frederik Young–Can't Go On, Max Dubster & General Soundbwoy–Kenya (General Soundbwoy Mix), Future Soundscapes–Body, Monsoon–Pretty Nature (Nikko Mad Mix), Space Afro & Nikko Mad–Lights, Don & Gene–For My Love (Afrobeats Mix), Dual Sessions–Bikini, Monsoon–I Think About You Every Day, Hypnomusic–Can't Stop, Space Afro–Liquor (Afrobeats Mix), Space Afro–Sweet Gal, Monsoon–Scars (Afrobeat Mix), Rhythmic Control–Burghalle, D G–Senegal Dreams, Gilbert Mota–Number One, Rhythmic Contro–One, Two, Three
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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