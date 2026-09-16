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Various Artists - Afrobeats (coloured) (8430717000642) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Afrobeats (coloured) (8430717000642) виниловая пластинка

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Various Artists - Afrobeats (coloured) (8430717000642) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Afrobeats (coloured) (8430717000642) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Afrobeats (coloured) (8430717000642) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Afrobeats
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Afrobeats (coloured) (8430717000642) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Afrobeats (coloured) (8430717000642) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Afrobeats (coloured) (8430717000642) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711714
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Afrobeats (coloured) (8430717000642) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Afrobeats
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Space Afro–Blessed, Dualbox & Aracy Carvalho–Feel (Afrobeats Mix), Bellestar & Trippynova–A Different Path, Nikko Mad & Space Afro–On My Mind (Mona Lisa Mix), Future Soundscapes & Fran?oise Sanders–Honestly, Dualbox & Space Afro–Used To Be, Motor City Squad–One Truth, Space Afro & Monsoon–Ready, General Soundbwoy & Nikko Mad–You Trap Me, Golden Smirk–Missing You (Afrobeats Mix), Dual Sessions–Us Together, Urban Love–I Want You, Girl, Space Gang (3) & Frederik Young–Can't Go On, Max Dubster & Gen
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Afrobeats (coloured) (8430717000642) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Space Afro–Blessed, Dualbox & Aracy Carvalho–Feel (Afrobeats Mix), Bellestar & Trippynova–A Different Path, Nikko Mad & Space Afro–On My Mind (Mona Lisa Mix), Future Soundscapes & Fran?oise Sanders–Honestly, Dualbox & Space Afro–Used To Be, Motor City Squad–One Truth, Space Afro & Monsoon–Ready, General Soundbwoy & Nikko Mad–You Trap Me, Golden Smirk–Missing You (Afrobeats Mix), Dual Sessions–Us Together, Urban Love–I Want You, Girl, Space Gang (3) & Frederik Young–Can't Go On, Max Dubster & General Soundbwoy–Kenya (General Soundbwoy Mix), Future Soundscapes–Body, Monsoon–Pretty Nature (Nikko Mad Mix), Space Afro & Nikko Mad–Lights, Don & Gene–For My Love (Afrobeats Mix), Dual Sessions–Bikini, Monsoon–I Think About You Every Day, Hypnomusic–Can't Stop, Space Afro–Liquor (Afrobeats Mix), Space Afro–Sweet Gal, Monsoon–Scars (Afrobeat Mix), Rhythmic Control–Burghalle, D G–Senegal Dreams, Gilbert Mota–Number One, Rhythmic Contro–One, Two, Three

Отзывы о товаре Various Artists - Afrobeats (coloured) (8430717000642) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Afrobeats
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Space Afro–Blessed, Dualbox & Aracy Carvalho–Feel (Afrobeats Mix), Bellestar & Trippynova–A Different Path, Nikko Mad & Space Afro–On My Mind (Mona Lisa Mix), Future Soundscapes & Fran?oise Sanders–Honestly, Dualbox & Space Afro–Used To Be, Motor City Squad–One Truth, Space Afro & Monsoon–Ready, General Soundbwoy & Nikko Mad–You Trap Me, Golden Smirk–Missing You (Afrobeats Mix), Dual Sessions–Us Together, Urban Love–I Want You, Girl, Space Gang (3) & Frederik Young–Can't Go On, Max Dubster & Gen
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Space Afro–Blessed, Dualbox & Aracy Carvalho–Feel (Afrobeats Mix), Bellestar & Trippynova–A Different Path, Nikko Mad & Space Afro–On My Mind (Mona Lisa Mix), Future Soundscapes & Fran?oise Sanders–Honestly, Dualbox & Space Afro–Used To Be, Motor City Squad–One Truth, Space Afro & Monsoon–Ready, General Soundbwoy & Nikko Mad–You Trap Me, Golden Smirk–Missing You (Afrobeats Mix), Dual Sessions–Us Together, Urban Love–I Want You, Girl, Space Gang (3) & Frederik Young–Can't Go On, Max Dubster & General Soundbwoy–Kenya (General Soundbwoy Mix), Future Soundscapes–Body, Monsoon–Pretty Nature (Nikko Mad Mix), Space Afro & Nikko Mad–Lights, Don & Gene–For My Love (Afrobeats Mix), Dual Sessions–Bikini, Monsoon–I Think About You Every Day, Hypnomusic–Can't Stop, Space Afro–Liquor (Afrobeats Mix), Space Afro–Sweet Gal, Monsoon–Scars (Afrobeat Mix), Rhythmic Control–Burghalle, D G–Senegal Dreams, Gilbert Mota–Number One, Rhythmic Contro–One, Two, Three
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Various Artists - Afrobeats (coloured) (8430717000642) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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