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Pink Martini - A Retrospective - deluxe (3700187686833) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pink Martini - A Retrospective - deluxe (3700187686833) виниловая пластинка

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Pink Martini - A Retrospective - deluxe (3700187686833) виниловая пластинка - фото 1
Pink Martini - A Retrospective - deluxe (3700187686833) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pink Martini
Альбом (сингл)
A Retrospective
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Martini - A Retrospective - deluxe (3700187686833) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Martini - A Retrospective - deluxe (3700187686833) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711626
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Характеристики

Бренд
NAIVE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Naive
Barcode
[3700187686833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pink Martini
Альбом (сингл)
A Retrospective
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Una Notte a Napoli (First Recording), Hang On Little Tomato, Donde Estas Yolanda? (China Forbes vocals version), Hey Eugene, La Soledad, Splendor in the Grass, Kikuchiyo to Mohshimasu (Hiroshi Wada version), Anna (El Negro Zumbon), Ma Solitude (featuring Saori Yuki), Sympathique, Lilly, How Long Will It Last? (featuring Michael Feinstein), Tuca Tuca, Que Sera Sera, Moon River (featuring Gus Van Sant), Amado Mio, The Man With The Big Sombrero, Aspettami (First Recording), Auld Lang Syne, Una Nott
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Martini - A Retrospective - deluxe (3700187686833) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Una Notte a Napoli (First Recording), Hang On Little Tomato, Donde Estas Yolanda? (China Forbes vocals version), Hey Eugene, La Soledad, Splendor in the Grass, Kikuchiyo to Mohshimasu (Hiroshi Wada version), Anna (El Negro Zumbon), Ma Solitude (featuring Saori Yuki), Sympathique, Lilly, How Long Will It Last? (featuring Michael Feinstein), Tuca Tuca, Que Sera Sera, Moon River (featuring Gus Van Sant), Amado Mio, The Man With The Big Sombrero, Aspettami (First Recording), Auld Lang Syne, Una Notte a Napoli (Johnny Dynell remix)

Отзывы о товаре Pink Martini - A Retrospective - deluxe (3700187686833) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
NAIVE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Naive
Barcode
[3700187686833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pink Martini
Альбом (сингл)
A Retrospective
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Una Notte a Napoli (First Recording), Hang On Little Tomato, Donde Estas Yolanda? (China Forbes vocals version), Hey Eugene, La Soledad, Splendor in the Grass, Kikuchiyo to Mohshimasu (Hiroshi Wada version), Anna (El Negro Zumbon), Ma Solitude (featuring Saori Yuki), Sympathique, Lilly, How Long Will It Last? (featuring Michael Feinstein), Tuca Tuca, Que Sera Sera, Moon River (featuring Gus Van Sant), Amado Mio, The Man With The Big Sombrero, Aspettami (First Recording), Auld Lang Syne, Una Nott
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Una Notte a Napoli (First Recording), Hang On Little Tomato, Donde Estas Yolanda? (China Forbes vocals version), Hey Eugene, La Soledad, Splendor in the Grass, Kikuchiyo to Mohshimasu (Hiroshi Wada version), Anna (El Negro Zumbon), Ma Solitude (featuring Saori Yuki), Sympathique, Lilly, How Long Will It Last? (featuring Michael Feinstein), Tuca Tuca, Que Sera Sera, Moon River (featuring Gus Van Sant), Amado Mio, The Man With The Big Sombrero, Aspettami (First Recording), Auld Lang Syne, Una Notte a Napoli (Johnny Dynell remix)
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