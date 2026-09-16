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Doro - Forever United (coloured) (0727361448431) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Doro - Forever United (coloured) (0727361448431) виниловая пластинка

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Doro - Forever United (coloured) (0727361448431) виниловая пластинка - фото 1
Doro - Forever United (coloured) (0727361448431) виниловая пластинка - фото 2
Doro - Forever United (coloured) (0727361448431) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doro
Альбом (сингл)
Forever United
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doro - Forever United (coloured) (0727361448431) виниловая пластинка - фото 1
  • Doro - Forever United (coloured) (0727361448431) виниловая пластинка - фото 2
  • Doro - Forever United (coloured) (0727361448431) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Doro - Forever United (coloured) (0727361448431) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361448431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doro
Альбом (сингл)
Forever United
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Resistance, Lift Me Up, Doug Aldrich), It Cuts So Deep, Love is a Sin, Living Life to the Fullest, 1000 Years, Fight Through the Fire, Lost in the Ozone, Caruso (Bonus Track), Tra Como E Coriovallum (Instrumental) (Bonus Track), Metal is My Alcohol (Bonus Track)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doro - Forever United (coloured) (0727361448431) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Resistance, Lift Me Up, Doug Aldrich), It Cuts So Deep, Love is a Sin, Living Life to the Fullest, 1000 Years, Fight Through the Fire, Lost in the Ozone, Caruso (Bonus Track), Tra Como E Coriovallum (Instrumental) (Bonus Track), Metal is My Alcohol (Bonus Track)



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Doro - Forever United (coloured) (0727361448431) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361448431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doro
Альбом (сингл)
Forever United
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Resistance, Lift Me Up, Doug Aldrich), It Cuts So Deep, Love is a Sin, Living Life to the Fullest, 1000 Years, Fight Through the Fire, Lost in the Ozone, Caruso (Bonus Track), Tra Como E Coriovallum (Instrumental) (Bonus Track), Metal is My Alcohol (Bonus Track)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Resistance, Lift Me Up, Doug Aldrich), It Cuts So Deep, Love is a Sin, Living Life to the Fullest, 1000 Years, Fight Through the Fire, Lost in the Ozone, Caruso (Bonus Track), Tra Como E Coriovallum (Instrumental) (Bonus Track), Metal is My Alcohol (Bonus Track)


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Doro - Forever United (coloured) (0727361448431) виниловая пластинка - по цене 5580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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