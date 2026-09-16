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Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка

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Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 1
Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 2
Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 3
Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 4
Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 5
Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 6
Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 7
Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 8
Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 9
Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Thulcandra
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 2
  • Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 3
  • Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 4
  • Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 5
  • Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 6
  • Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 7
  • Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 8
  • Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 9
  • Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711561
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056805317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Thulcandra
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Land Of Frost Winds Of Triton Forest Of Darkness Odyssey Of Freedom Day Of The Dead Intwilight Dimension Snowfall Eon Thulcandra Archipelago
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка

Известный норвежский коллектив Darkthrone образовался в 1986 году под названием «Black Death», прежде чем появилось их последнее скандальное прозвище. Хотя Darkthrone стали известны во всем мире как блэк-метал группа, сыгравшая ключевую роль в наследии этого жанра, изначально они играли скорее экстремальный металл, используя элементы трэша, дэта и дум-метала в своих ранних композициях. Альбом. «Thulcandra» включает в себя первые три релиза под названием Darkthrone, а именно демо «Land Of Frost» (1988), промо «A New Dimension», также выпущенное в 1988 году (и первое с участием легендарного раннего состава: Гюльве Нагелл, Тед Скьеллум, Ивар Энгер и Даг Нильсен) и, наконец, само демо «Thulcandra» (1989). В совокупности это наглядно демонстрирует быстрое развитие группы, находящейся в самом начале своего пути, в годы становления, но уже с растущей зрелостью своего мастерства и уже эклектичной сферой влияний. Это издание «Thulcandra» представлено на виниле и включает в себя обложку с изображением оригинальной демоверсии «Thulcandra».

Отзывы о товаре Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056805317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Thulcandra
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Land Of Frost Winds Of Triton Forest Of Darkness Odyssey Of Freedom Day Of The Dead Intwilight Dimension Snowfall Eon Thulcandra Archipelago
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Известный норвежский коллектив Darkthrone образовался в 1986 году под названием «Black Death», прежде чем появилось их последнее скандальное прозвище. Хотя Darkthrone стали известны во всем мире как блэк-метал группа, сыгравшая ключевую роль в наследии этого жанра, изначально они играли скорее экстремальный металл, используя элементы трэша, дэта и дум-метала в своих ранних композициях. Альбом. «Thulcandra» включает в себя первые три релиза под названием Darkthrone, а именно демо «Land Of Frost» (1988), промо «A New Dimension», также выпущенное в 1988 году (и первое с участием легендарного раннего состава: Гюльве Нагелл, Тед Скьеллум, Ивар Энгер и Даг Нильсен) и, наконец, само демо «Thulcandra» (1989). В совокупности это наглядно демонстрирует быстрое развитие группы, находящейся в самом начале своего пути, в годы становления, но уже с растущей зрелостью своего мастерства и уже эклектичной сферой влияний. Это издание «Thulcandra» представлено на виниле и включает в себя обложку с изображением оригинальной демоверсии «Thulcandra».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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