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Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка

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Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 1
Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 2
Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 3
Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 4
Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 5
Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 6
Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 7
Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 8
Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 9
Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Leprosy
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 1
  • Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 2
  • Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 3
  • Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 4
  • Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 5
  • Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 6
  • Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 7
  • Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 8
  • Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 9
  • Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711535
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Характеристики

Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676520015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Leprosy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Leprosy, Born Dead, Forgotten Past, Left to Die, Pull the Plug, Open Casket, Primitive Ways, Choke on It
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка

Leprosy — второй студийный альбом американской дэт-метал группы Death выпущенный 12 августа 1988 года. Издание на цветном виниле. По опросу немецкого журнала Rock Hard Leprosy был признан номером один из 25 самых важных дэт-метал-альбомов всех времен.

Отзывы о товаре Death - Leprosy (coloured) (0781676520015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676520015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Leprosy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Leprosy, Born Dead, Forgotten Past, Left to Die, Pull the Plug, Open Casket, Primitive Ways, Choke on It
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Leprosy — второй студийный альбом американской дэт-метал группы Death выпущенный 12 августа 1988 года. Издание на цветном виниле. По опросу немецкого журнала Rock Hard Leprosy был признан номером один из 25 самых важных дэт-метал-альбомов всех времен.
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