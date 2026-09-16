Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
No Fixed Address
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
В наличии
Код товара: 711523
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4 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497816392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
No Fixed Address
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hour, Edge of a Revolution, What Are You Waiting For?, She Keeps Me Up, Make Me Believe Again, Satellite, Get Em' Up, The Hammer's Comin' Down, Miss You, Flo Rida, Sister Sin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка
Новый альбом самой романтичной рок-группы. Восьмой альбом популярной рок-группы Nickelback стал одним из главных событий в мире тяжелой музыки. Первый сингл альбома «Edge of Revolution» стал международным радио-хитом, в полной мере передав настроение альбома. Nickelback являются одной из самых коммерчески успешных рок-групп современности, позволяя себе эксперименты со звучанием – от лиричных баллад до жестких рок-боевиков. На сегодняшний день было реализовано более 50 миллионов копий всей дискографии рокеров, группа по-прежнему остается одним из самых узнаваемых рок-коллективов, благодаря вокалу Чеда Крюгера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497816392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
No Fixed Address
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hour, Edge of a Revolution, What Are You Waiting For?, She Keeps Me Up, Make Me Believe Again, Satellite, Get Em' Up, The Hammer's Comin' Down, Miss You, Flo Rida, Sister Sin
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Новый альбом самой романтичной рок-группы. Восьмой альбом популярной рок-группы Nickelback стал одним из главных событий в мире тяжелой музыки. Первый сингл альбома «Edge of Revolution» стал международным радио-хитом, в полной мере передав настроение альбома. Nickelback являются одной из самых коммерчески успешных рок-групп современности, позволяя себе эксперименты со звучанием – от лиричных баллад до жестких рок-боевиков. На сегодняшний день было реализовано более 50 миллионов копий всей дискографии рокеров, группа по-прежнему остается одним из самых узнаваемых рок-коллективов, благодаря вокалу Чеда Крюгера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - по цене 4160 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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