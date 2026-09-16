Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка
Два совершенно разных альбома от двух практически совершенно разных групп — вот и всё, что оставил нам Procession. Туринская группа выпустила свой дебютный альбом Frontiera в 1972 году на небольшом лейбле Help (дочерней компании RCA, которая также выпустила первый альбом Quella Vecchia Locanda). Это была прекрасная пластинка, которую можно охарактеризовать как хард-прог. С составом из двух гитар, баса и ударных, а также уникальным фальцетом вокалиста Джанфранко Газы, группа играет отличный хард-рок с элементами прогрессива и акустическими пассажами. Хотя альбом не отличается особой оригинальностью, в нём есть несколько отличных композиций, и он очень редок. Группа вернулась в 1974 году в новом составе и с новым контрактом, и Fonit выпустила свой второй альбом, «Fiaba». Это очень зрелая работа, гораздо более оригинальная, чем первая, и более симфоническая по стилю, с широким использованием саксофона и флейты. В записи альбома приняли участие барабанщик Франческо Фроджо Франчика (экс-Raccomandata con Ricevuta di Ritorno), клавишник Delirium Этторе Виго и вокалистка Circus 2000 Сильвана Алиотта. Для концертов был приглашен барабанщик Роберто Балокко (экс-Capsicum Red). Несмотря на хорошую концертную репутацию, группа Procession так и не добилась заслуженного успеха, и, несмотря на выпуск двух альбомов, в 1975 году решила распасться.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBilly Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитAlice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) вин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитRobbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитA Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитTom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитGriff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (502173241706...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка