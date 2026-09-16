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Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка

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Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка - фото 1
Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка - фото 2
Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка - фото 3
Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка - фото 4
Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка - фото 5
Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка - фото 6
Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Procession
Альбом (сингл)
Fiaba
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка - фото 1
  • Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка - фото 2
  • Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка - фото 3
  • Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка - фото 4
  • Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка - фото 5
  • Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка - фото 6
  • Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711436
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016157967839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Procession
Альбом (сингл)
Fiaba
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Uomini Di Vento, Un Mondo Sprecato, C'era Una Volta, Notturno, Il Volo Della Paura, Fiaba
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка

Два совершенно разных альбома от двух практически совершенно разных групп — вот и всё, что оставил нам Procession. Туринская группа выпустила свой дебютный альбом Frontiera в 1972 году на небольшом лейбле Help (дочерней компании RCA, которая также выпустила первый альбом Quella Vecchia Locanda). Это была прекрасная пластинка, которую можно охарактеризовать как хард-прог. С составом из двух гитар, баса и ударных, а также уникальным фальцетом вокалиста Джанфранко Газы, группа играет отличный хард-рок с элементами прогрессива и акустическими пассажами. Хотя альбом не отличается особой оригинальностью, в нём есть несколько отличных композиций, и он очень редок. Группа вернулась в 1974 году в новом составе и с новым контрактом, и Fonit выпустила свой второй альбом, «Fiaba». Это очень зрелая работа, гораздо более оригинальная, чем первая, и более симфоническая по стилю, с широким использованием саксофона и флейты. В записи альбома приняли участие барабанщик Франческо Фроджо Франчика (экс-Raccomandata con Ricevuta di Ritorno), клавишник Delirium Этторе Виго и вокалистка Circus 2000 Сильвана Алиотта. Для концертов был приглашен барабанщик Роберто Балокко (экс-Capsicum Red). Несмотря на хорошую концертную репутацию, группа Procession так и не добилась заслуженного успеха, и, несмотря на выпуск двух альбомов, в 1975 году решила распасться.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016157967839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Procession
Альбом (сингл)
Fiaba
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Uomini Di Vento, Un Mondo Sprecato, C'era Una Volta, Notturno, Il Volo Della Paura, Fiaba
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Два совершенно разных альбома от двух практически совершенно разных групп — вот и всё, что оставил нам Procession. Туринская группа выпустила свой дебютный альбом Frontiera в 1972 году на небольшом лейбле Help (дочерней компании RCA, которая также выпустила первый альбом Quella Vecchia Locanda). Это была прекрасная пластинка, которую можно охарактеризовать как хард-прог. С составом из двух гитар, баса и ударных, а также уникальным фальцетом вокалиста Джанфранко Газы, группа играет отличный хард-рок с элементами прогрессива и акустическими пассажами. Хотя альбом не отличается особой оригинальностью, в нём есть несколько отличных композиций, и он очень редок. Группа вернулась в 1974 году в новом составе и с новым контрактом, и Fonit выпустила свой второй альбом, «Fiaba». Это очень зрелая работа, гораздо более оригинальная, чем первая, и более симфоническая по стилю, с широким использованием саксофона и флейты. В записи альбома приняли участие барабанщик Франческо Фроджо Франчика (экс-Raccomandata con Ricevuta di Ritorno), клавишник Delirium Этторе Виго и вокалистка Circus 2000 Сильвана Алиотта. Для концертов был приглашен барабанщик Роберто Балокко (экс-Capsicum Red). Несмотря на хорошую концертную репутацию, группа Procession так и не добилась заслуженного успеха, и, несмотря на выпуск двух альбомов, в 1975 году решила распасться.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
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Отзывы


Procession - Fiaba (coloured) (8016157967839) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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