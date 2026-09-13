Top.Mail.Ru
Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 1
Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 2
Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 3
Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 4
Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 5
Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 6
Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 7
Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marina And The Diamonds
Альбом (сингл)
FROOT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 1
  • Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 2
  • Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 3
  • Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 4
  • Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 5
  • Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 6
  • Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 7
  • Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711393
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732741820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marina And The Diamonds
Альбом (сингл)
FROOT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Happy, Froot, I'm A Ruin, Blue, Forget, Gold, Can't Pin Me Down, Solitaire, Better Than That, Weeds, Savages, Immortal, I'm Not Hungry Anymore
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка

Froot — третий студийный альбом уэльской певицы и автора песен и автора песен Марины Диамандис и последний под сценическим псевдонимом Marina and the Diamonds. Первоначально выпущен в апреле 2015 года. Лимитированное издание на красном виниле к 10-летию, включает неизданный трек «I'm Not Hungry Anymore». Альбом Froot, первоначально выпущенный в 2015 году, стал поворотным моментом в карьере Марины, продемонстрировав ее авторскую и творческую независимость. Альбом дебютировал на 10-й строчке Billboard 200, став самым успешным релизом певицы на тот момент, и включал в себя такие любимые фанатами треки, как Happy, Forget, Blue и заглавный трек Froot. Пластинка, получившая признание за свою роскошную работу и интроспективную лирику, остается краеугольным камнем дискографии Марины, воспевая темы роста, любви и самопознания.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732741820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marina And The Diamonds
Альбом (сингл)
FROOT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Happy, Froot, I'm A Ruin, Blue, Forget, Gold, Can't Pin Me Down, Solitaire, Better Than That, Weeds, Savages, Immortal, I'm Not Hungry Anymore
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Froot — третий студийный альбом уэльской певицы и автора песен и автора песен Марины Диамандис и последний под сценическим псевдонимом Marina and the Diamonds. Первоначально выпущен в апреле 2015 года. Лимитированное издание на красном виниле к 10-летию, включает неизданный трек «I'm Not Hungry Anymore». Альбом Froot, первоначально выпущенный в 2015 году, стал поворотным моментом в карьере Марины, продемонстрировав ее авторскую и творческую независимость. Альбом дебютировал на 10-й строчке Billboard 200, став самым успешным релизом певицы на тот момент, и включал в себя такие любимые фанатами треки, как Happy, Forget, Blue и заглавный трек Froot. Пластинка, получившая признание за свою роскошную работу и интроспективную лирику, остается краеугольным камнем дискографии Марины, воспевая темы роста, любви и самопознания.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...