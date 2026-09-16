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Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка

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Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 1
Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 2
Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 3
Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 4
Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 5
Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 6
Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 7
Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 8
Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 9
Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BREAD
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 1
  • Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 2
  • Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 3
  • Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 4
  • Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 5
  • Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 6
  • Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 7
  • Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 8
  • Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 9
  • Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711388
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227811655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BREAD
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Make It with You, Everything I Own, Diary, Baby I'm-a Want You, It Don't Matter to Me, If, Mother Freedom, Down on My Knees, Too Much Love, Let Your Love Go, Look What You've Done, Truckin'
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка

«Best of Bread» — квинтэссенция софт-рока, сборник включает такие непреходящие хиты, как «Make It with You» «If » и «Everything I Own». Это виниловое переиздание, первоначально выпущенное в 1973 году, возрождает нестареющие мелодии и проникновенные тексты песен, определившие эпоху Bread.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227811655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BREAD
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Make It with You, Everything I Own, Diary, Baby I'm-a Want You, It Don't Matter to Me, If, Mother Freedom, Down on My Knees, Too Much Love, Let Your Love Go, Look What You've Done, Truckin'
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Best of Bread» — квинтэссенция софт-рока, сборник включает такие непреходящие хиты, как «Make It with You» «If » и «Everything I Own». Это виниловое переиздание, первоначально выпущенное в 1973 году, возрождает нестареющие мелодии и проникновенные тексты песен, определившие эпоху Bread.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bread - The Best Of (coloured) (0081227811655) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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