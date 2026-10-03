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Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка

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Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка - фото 1
Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка - фото 2
Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка - фото 3
Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка - фото 4
Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка - фото 5
Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка - фото 6
Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Interior
Альбом (сингл)
Interior
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка - фото 1
  • Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка - фото 2
  • Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка - фото 3
  • Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка - фото 4
  • Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка - фото 5
  • Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка - фото 6
  • Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711379
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804136839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Interior
Альбом (сингл)
Interior
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Technobose, Giant Steps, Flamengo, N.F.G., Reply, Timeless, Cold Beach, Luft, Ascending, Park
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Technobose, Giant Steps, Flamengo, N.F.G., Reply, Timeless, Cold Beach, Luft, Ascending, Park

Отзывы о товаре Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804136839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Interior
Альбом (сингл)
Interior
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Technobose, Giant Steps, Flamengo, N.F.G., Reply, Timeless, Cold Beach, Luft, Ascending, Park
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Technobose, Giant Steps, Flamengo, N.F.G., Reply, Timeless, Cold Beach, Luft, Ascending, Park
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Interior - Interior (4251804136839) виниловая пластинка - купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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