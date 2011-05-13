Top.Mail.Ru
Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка - фото 1
Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка - фото 2
Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка - фото 3
Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка - фото 4
Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка - фото 5
Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2011
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
CONTROVERSY
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка - фото 1
  • Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка - фото 2
  • Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка - фото 3
  • Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка - фото 4
  • Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка - фото 5
  • Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99351
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227977764
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2011
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
CONTROVERSY
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка

Track List

A1Controversy7:14
A2Sexuality4:20
A3Do Me, Baby7:47
B1Private Joy4:25
B2Ronnie, Talk To Russia1:48
B3Let's Work3:57
B4Annie Christian4:21
B5Jack U Off3:12

Отзывы о товаре Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227977764
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2011
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
CONTROVERSY
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Controversy7:14
A2Sexuality4:20
A3Do Me, Baby7:47
B1Private Joy4:25
B2Ronnie, Talk To Russia1:48
B3Let's Work3:57
B4Annie Christian4:21
B5Jack U Off3:12
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Prince - Controversy (Remastered) (0081227977764) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...