Ian Brown - Unfinished Monkey Business (0600753826423) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642257
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ian Brown - Unfinished Monkey Business (0600753826423) виниловая пластинка
Unfinished Monkey Business - переиздание дебютного сольного альбома на 180-граммовом аудиофильском виниле британского рок-музыканта Иана Брауна, первоначально выпущенного в 1998 году. Издание включает синглы Ice Cold Cube, My Star, Corpses In Their Mouths. Иан Джордж Браун - британский рок-музыкант, больше всего известный как фронтмен группы The Stone Roses. Сейчас - успешный сольный артист, выпустивший несколько альбомов, попавших в топ-10. Его последний альбом Ripples вышел в 2019 году, спустя 10 лет после предыдущего альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Unfinished Monkey Business - переиздание дебютного сольного альбома на 180-граммовом аудиофильском виниле британского рок-музыканта Иана Брауна, первоначально выпущенного в 1998 году. Издание включает синглы Ice Cold Cube, My Star, Corpses In Their Mouths. Иан Джордж Браун - британский рок-музыкант, больше всего известный как фронтмен группы The Stone Roses. Сейчас - успешный сольный артист, выпустивший несколько альбомов, попавших в топ-10. Его последний альбом Ripples вышел в 2019 году, спустя 10 лет после предыдущего альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ian Brown - Unfinished Monkey Business (0600753826423) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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