Louis Armstrong - The Platinum Collection (3LP, Black, 180 Gram, Triplefold) (4601620109430) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Louis Armstrong - The Platinum Collection (3LP, Black, 180 Gram, Triplefold) (4601620109430) виниловая пластинка
"The Platinum Collection" - сборник американского джаз-музыканта и певца Луиса Армстронга, выпущенный в 2026 году. Подборка охватывает разные периоды карьеры музыканта: от записей "Hot Five" 1920-х и эры оркестра 1930-40-х до совместных работ с Эллой Фитцджеральд, Дюком Эллингтоном и Оскаром Питерсоном в 1950-х. В альбом вошли как популярные композиции ("Summertime", "Go Down Moses", "Blueberry Hill", "Mack the Knife"), так и менее известные работы: обработки спиричуэлов, французского шансона, классики мюзиклов и даже аргентинского танго.
Луис Армстронг (1901-1971 гг.) - американский джазовый трубач, вокалист и руководитель биг-бэнда. Армстронг стал одной из самых влиятельных фигур в истории джаза - он не только оказал влияние на развитие жанра, но и популяризовал его во всём мире. В активе музыканта - две премии Грэмми (одна из них - за жизненные достижения), а также множество других наград. Несмотря на то, что Армстронга нет с нами уже более 40 лет, он до сих пор считается одним из лучших джазменов мира.
- A1. Mack The Knife
- A2. Blueberry Hill
- A3. A Kiss To Build A Dream On
- A4. Kiss Of Fire
- A5. It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)
- A6. Cheek To Cheek
- B1. Summertime
- B2. When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
- B3. West End Blues
- B4. When the Saints Go Marching In
- B5. Dream A Little Dream Of Me
- B6. C'est si bon
- C1. Go Down Moses
- C2. Nobody Knows The Trouble I've Seen
- C3. Basin Street Blues
- C4. St. James Infirmary (Gambler’s Blues)
- C5. When It's Sleepy Time Down South
- D1. That Old Feeling
- D2. They Can't Take That Away From Me
- D3. Spooks
- D4. There's A Boat That's Leavin' Soon For New York
- D5. Let’s Do It (Let’s Fall in Love)
- E1. La vie en rose
- E2. La Cucaracha
- E3. Makin' Whoopee
- E4. Cool Yule
- E5. I've Got The World On A String
- E6. The Nearness of You
- F1. On The Sunny Side Of The Street
- F2. Weather Bird
- F3. Georgia On My Mind
- F4. Ain't Misbehavin'
- F5. April in Paris
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитФиксики - Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков (4660275025663) ...
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
"The Platinum Collection" - сборник американского джаз-музыканта и певца Луиса Армстронга, выпущенный в 2026 году. Подборка охватывает разные периоды карьеры музыканта: от записей "Hot Five" 1920-х и эры оркестра 1930-40-х до совместных работ с Эллой Фитцджеральд, Дюком Эллингтоном и Оскаром Питерсоном в 1950-х. В альбом вошли как популярные композиции ("Summertime", "Go Down Moses", "Blueberry Hill", "Mack the Knife"), так и менее известные работы: обработки спиричуэлов, французского шансона, классики мюзиклов и даже аргентинского танго.
Луис Армстронг (1901-1971 гг.) - американский джазовый трубач, вокалист и руководитель биг-бэнда. Армстронг стал одной из самых влиятельных фигур в истории джаза - он не только оказал влияние на развитие жанра, но и популяризовал его во всём мире. В активе музыканта - две премии Грэмми (одна из них - за жизненные достижения), а также множество других наград. Несмотря на то, что Армстронга нет с нами уже более 40 лет, он до сих пор считается одним из лучших джазменов мира.
- A1. Mack The Knife
- A2. Blueberry Hill
- A3. A Kiss To Build A Dream On
- A4. Kiss Of Fire
- A5. It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)
- A6. Cheek To Cheek
- B1. Summertime
- B2. When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
- B3. West End Blues
- B4. When the Saints Go Marching In
- B5. Dream A Little Dream Of Me
- B6. C'est si bon
- C1. Go Down Moses
- C2. Nobody Knows The Trouble I've Seen
- C3. Basin Street Blues
- C4. St. James Infirmary (Gambler’s Blues)
- C5. When It's Sleepy Time Down South
- D1. That Old Feeling
- D2. They Can't Take That Away From Me
- D3. Spooks
- D4. There's A Boat That's Leavin' Soon For New York
- D5. Let’s Do It (Let’s Fall in Love)
- E1. La vie en rose
- E2. La Cucaracha
- E3. Makin' Whoopee
- E4. Cool Yule
- E5. I've Got The World On A String
- E6. The Nearness of You
- F1. On The Sunny Side Of The Street
- F2. Weather Bird
- F3. Georgia On My Mind
- F4. Ain't Misbehavin'
- F5. April in Paris
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Louis Armstrong - The Platinum Collection (3LP, Black, 180 Gram, Triplefold) (4601620109430) виниловая пластинка