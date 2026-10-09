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Louis Armstrong - The Platinum Collection (3LP, Black, 180 Gram, Triplefold) (4601620109430) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Louis Armstrong - The Platinum Collection (3LP, Black, 180 Gram, Triplefold) (4601620109430) виниловая пластинка

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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz, Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Platinum Collection - фото 1
  • The Platinum Collection - фото 2
  • The Platinum Collection - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751024
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Louis Armstrong - The Platinum Collection (3LP, Black, 180 Gram, Triplefold) (4601620109430) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz, Swing
Трек-лист
Mack The Knife, Blueberry Hill, A Kiss To Build A Dream On, Kiss Of Fire, It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing), Cheek To Cheek, Summertime, When You're Smiling (The Whole World Smiles With You), West End Blues, When the Saints Go Marching In, Dream A Little Dream Of Me, C'est si bon, Go Down Moses, Nobody Knows The Trouble I've Seen, Basin Street Blues, St. James Infirmary (Gambler’s Blues), When It's Sleepy Time Down South, That Old Feeling, They Can't Take That Away From Me, Spoo
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Tri-fold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
400

Описание товара Louis Armstrong - The Platinum Collection (3LP, Black, 180 Gram, Triplefold) (4601620109430) виниловая пластинка

"The Platinum Collection" - сборник американского джаз-музыканта и певца Луиса Армстронга, выпущенный в 2026 году. Подборка охватывает разные периоды карьеры музыканта: от записей "Hot Five" 1920-х и эры оркестра 1930-40-х до совместных работ с Эллой Фитцджеральд, Дюком Эллингтоном и Оскаром Питерсоном в 1950-х. В альбом вошли как популярные композиции ("Summertime", "Go Down Moses", "Blueberry Hill", "Mack the Knife"), так и менее известные работы: обработки спиричуэлов, французского шансона, классики мюзиклов и даже аргентинского танго.

Луис Армстронг (1901-1971 гг.) - американский джазовый трубач, вокалист и руководитель биг-бэнда. Армстронг стал одной из самых влиятельных фигур в истории джаза - он не только оказал влияние на развитие жанра, но и популяризовал его во всём мире. В активе музыканта - две премии Грэмми (одна из них - за жизненные достижения), а также множество других наград. Несмотря на то, что Армстронга нет с нами уже более 40 лет, он до сих пор считается одним из лучших джазменов мира.

  • A1. Mack The Knife
  • A2. Blueberry Hill
  • A3. A Kiss To Build A Dream On
  • A4. Kiss Of Fire
  • A5. It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)
  • A6. Cheek To Cheek
  • B1. Summertime
  • B2. When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
  • B3. West End Blues
  • B4. When the Saints Go Marching In
  • B5. Dream A Little Dream Of Me
  • B6. C'est si bon
  • C1. Go Down Moses
  • C2. Nobody Knows The Trouble I've Seen
  • C3. Basin Street Blues
  • C4. St. James Infirmary (Gambler’s Blues)
  • C5. When It's Sleepy Time Down South
  • D1. That Old Feeling
  • D2. They Can't Take That Away From Me
  • D3. Spooks
  • D4. There's A Boat That's Leavin' Soon For New York
  • D5. Let’s Do It (Let’s Fall in Love)
  • E1. La vie en rose
  • E2. La Cucaracha
  • E3. Makin' Whoopee
  • E4. Cool Yule
  • E5. I've Got The World On A String
  • E6. The Nearness of You
  • F1. On The Sunny Side Of The Street
  • F2. Weather Bird
  • F3. Georgia On My Mind
  • F4. Ain't Misbehavin'
  • F5. April in Paris

Отзывы о товаре Louis Armstrong - The Platinum Collection (3LP, Black, 180 Gram, Triplefold) (4601620109430) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz, Swing
Трек-лист
Mack The Knife, Blueberry Hill, A Kiss To Build A Dream On, Kiss Of Fire, It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing), Cheek To Cheek, Summertime, When You're Smiling (The Whole World Smiles With You), West End Blues, When the Saints Go Marching In, Dream A Little Dream Of Me, C'est si bon, Go Down Moses, Nobody Knows The Trouble I've Seen, Basin Street Blues, St. James Infirmary (Gambler’s Blues), When It's Sleepy Time Down South, That Old Feeling, They Can't Take That Away From Me, Spoo
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Tri-fold
Страна производитель
Германия
Описание

"The Platinum Collection" - сборник американского джаз-музыканта и певца Луиса Армстронга, выпущенный в 2026 году. Подборка охватывает разные периоды карьеры музыканта: от записей "Hot Five" 1920-х и эры оркестра 1930-40-х до совместных работ с Эллой Фитцджеральд, Дюком Эллингтоном и Оскаром Питерсоном в 1950-х. В альбом вошли как популярные композиции ("Summertime", "Go Down Moses", "Blueberry Hill", "Mack the Knife"), так и менее известные работы: обработки спиричуэлов, французского шансона, классики мюзиклов и даже аргентинского танго.

Луис Армстронг (1901-1971 гг.) - американский джазовый трубач, вокалист и руководитель биг-бэнда. Армстронг стал одной из самых влиятельных фигур в истории джаза - он не только оказал влияние на развитие жанра, но и популяризовал его во всём мире. В активе музыканта - две премии Грэмми (одна из них - за жизненные достижения), а также множество других наград. Несмотря на то, что Армстронга нет с нами уже более 40 лет, он до сих пор считается одним из лучших джазменов мира.

  • A1. Mack The Knife
  • A2. Blueberry Hill
  • A3. A Kiss To Build A Dream On
  • A4. Kiss Of Fire
  • A5. It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)
  • A6. Cheek To Cheek
  • B1. Summertime
  • B2. When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
  • B3. West End Blues
  • B4. When the Saints Go Marching In
  • B5. Dream A Little Dream Of Me
  • B6. C'est si bon
  • C1. Go Down Moses
  • C2. Nobody Knows The Trouble I've Seen
  • C3. Basin Street Blues
  • C4. St. James Infirmary (Gambler’s Blues)
  • C5. When It's Sleepy Time Down South
  • D1. That Old Feeling
  • D2. They Can't Take That Away From Me
  • D3. Spooks
  • D4. There's A Boat That's Leavin' Soon For New York
  • D5. Let’s Do It (Let’s Fall in Love)
  • E1. La vie en rose
  • E2. La Cucaracha
  • E3. Makin' Whoopee
  • E4. Cool Yule
  • E5. I've Got The World On A String
  • E6. The Nearness of You
  • F1. On The Sunny Side Of The Street
  • F2. Weather Bird
  • F3. Georgia On My Mind
  • F4. Ain't Misbehavin'
  • F5. April in Paris
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Louis Armstrong - The Platinum Collection (3LP, Black, 180 Gram, Triplefold) (4601620109430) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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