Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 140132
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Загружаем...
3 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853577514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Love Struck Baby, Pride And Joy, Texas Flood, Lenny, Cold Shot, Couldn't Stand The Weather, Things, The (That) I Used To Do, Tin Pan Alley (Aka Roughest Place In Town), Say What!, Look At Little Sister, Change It, Little Wing, House Is Rockin', Crossfire, Tightrope, Long Way From Home, Life By The Drop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Essential (4)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Love Struck Baby
|A2
|Pride And Joy
|A3
|Texas Flood
|A4
|Lenny
|A5
|Cold Shot
|B1
|Couldn't Stand The Weather
|B2
|The Things (That) I Used To Do
|B3
|Tin Pan Alley (The Roughest Place In Town)
|C1
|Say What!
|C2
|Look At Little Sister
|C3
|Change It
|C4
|Little Wing
|D1
|The House Is Rockin'
|D2
|Crossfire
|D3
|Tightrope
|D4
|Long Way From Home (The Vaughan Brothers)
|D5
|Life By The Drop
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853577514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Love Struck Baby, Pride And Joy, Texas Flood, Lenny, Cold Shot, Couldn't Stand The Weather, Things, The (That) I Used To Do, Tin Pan Alley (Aka Roughest Place In Town), Say What!, Look At Little Sister, Change It, Little Wing, House Is Rockin', Crossfire, Tightrope, Long Way From Home, Life By The Drop
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Essential (4)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Love Struck Baby
|A2
|Pride And Joy
|A3
|Texas Flood
|A4
|Lenny
|A5
|Cold Shot
|B1
|Couldn't Stand The Weather
|B2
|The Things (That) I Used To Do
|B3
|Tin Pan Alley (The Roughest Place In Town)
|C1
|Say What!
|C2
|Look At Little Sister
|C3
|Change It
|C4
|Little Wing
|D1
|The House Is Rockin'
|D2
|Crossfire
|D3
|Tightrope
|D4
|Long Way From Home (The Vaughan Brothers)
|D5
|Life By The Drop
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Сборник хитов Stevie Ray Vaughan и Double Trouble, выпущенный в 2002 году , включает песни с 1980 по 1990 год , в том числе несколько концертных . Издание на двух пластинках и состоит из 17 вещей . На мой взгляд - удачная подборка .
Недостатки:
Две пластинки в неразворотном конверте . Согласитесь , не очень удобно .
Комментарий:
Stevie часто называют одним из величайших гитаристов и блюзовых музыкантов всех времен. За свою карьеру он выпустил четыре студийных альбома, один концертный альбом и несколько синглов . Стиви Рэй Вон разбился на вертолете 27 августа 1990 года . Этот двойник - подарок для всех , кто его помнит и любит . Рекомендую !
Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка
Достоинства:
Сборник хитов Stevie Ray Vaughan и Double Trouble, выпущенный в 2002 году , включает песни с 1980 по 1990 год , в том числе несколько концертных . Издание на двух пластинках и состоит из 17 вещей . На мой взгляд - удачная подборка .
Недостатки:
Две пластинки в неразворотном конверте . Согласитесь , не очень удобно .
Комментарий:
Stevie часто называют одним из величайших гитаристов и блюзовых музыкантов всех времен. За свою карьеру он выпустил четыре студийных альбома, один концертный альбом и несколько синглов . Стиви Рэй Вон разбился на вертолете 27 августа 1990 года . Этот двойник - подарок для всех , кто его помнит и любит . Рекомендую !