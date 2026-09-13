Top.Mail.Ru
Hypnosis - Greatest Hits & Remixes (0194111006485) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Hypnosis - Greatest Hits & Remixes (0194111006485) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Hypnosis - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111006485) виниловая пластинка - фото 1
Hypnosis - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111006485) виниловая пластинка - фото 2
Hypnosis - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111006485) виниловая пластинка - фото 3
Hypnosis - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111006485) виниловая пластинка - фото 4
Hypnosis - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111006485) виниловая пластинка - фото 5
Hypnosis - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111006485) виниловая пластинка - фото 6
Hypnosis - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111006485) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Hypnosis
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hypnosis - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111006485) виниловая пластинка - фото 1
  • Hypnosis - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111006485) виниловая пластинка - фото 2
  • Hypnosis - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111006485) виниловая пластинка - фото 3
  • Hypnosis - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111006485) виниловая пластинка - фото 4
  • Hypnosis - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111006485) виниловая пластинка - фото 5
  • Hypnosis - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111006485) виниловая пластинка - фото 6
  • Hypnosis - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111006485) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711359
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111006485]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Hypnosis
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Pulstar (Disco Mix), Droid (Extended Swedish Remix), Oxygene (Maxi Version), End Title (Blade Runner) (Maxi Version), Automatic Piano (Maxi Version), Astrodance (Computer Remix), Argonauts (Tribal Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hypnosis - Greatest Hits & Remixes (0194111006485) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pulstar (Disco Mix), Droid (Extended Swedish Remix), Oxygene (Maxi Version), End Title (Blade Runner) (Maxi Version), Automatic Piano (Maxi Version), Astrodance (Computer Remix), Argonauts (Tribal Remix)

Отзывы о товаре Hypnosis - Greatest Hits & Remixes (0194111006485) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111006485]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Hypnosis
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Pulstar (Disco Mix), Droid (Extended Swedish Remix), Oxygene (Maxi Version), End Title (Blade Runner) (Maxi Version), Automatic Piano (Maxi Version), Astrodance (Computer Remix), Argonauts (Tribal Remix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pulstar (Disco Mix), Droid (Extended Swedish Remix), Oxygene (Maxi Version), End Title (Blade Runner) (Maxi Version), Automatic Piano (Maxi Version), Astrodance (Computer Remix), Argonauts (Tribal Remix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hypnosis - Greatest Hits & Remixes (0194111006485) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...