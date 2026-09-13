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Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742)

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Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 1
Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 2
Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 3
Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 4
Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 5
Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 6
Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 7
Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 3
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 4
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 5
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 6
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 7
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710595
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Габаритные размеры, мм
131.7x66x17 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
300

Описание товара Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742)

Мощный аккумулятор емкостью 10000 мАч – сохраняйте зарядку своих устройств во время командировок и путешествий с помощью этого мощного внешнего аккумулятора. Обеспечивает выходную мощность до 22.5 Вт для быстрой зарядки вашего iPhone и других устройств. Поддерживает быструю входную и выходную зарядку, гарантируя быструю зарядку вашего внешнего аккумулятора. Многофункциональная система защиты и соответствие стандартам PSE обеспечивают безопасную эксплуатацию и душевное спокойствие. Сочетает в себе функциональность и элегантность, отличается высококачественной отделкой, которую приятно держать в руке.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Ugreen PB311 Black (25742)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Развернуть
Габаритные размеры, мм
131.7x66x17 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный аккумулятор емкостью 10000 мАч – сохраняйте зарядку своих устройств во время командировок и путешествий с помощью этого мощного внешнего аккумулятора. Обеспечивает выходную мощность до 22.5 Вт для быстрой зарядки вашего iPhone и других устройств. Поддерживает быструю входную и выходную зарядку, гарантируя быструю зарядку вашего внешнего аккумулятора. Многофункциональная система защиты и соответствие стандартам PSE обеспечивают безопасную эксплуатацию и душевное спокойствие. Сочетает в себе функциональность и элегантность, отличается высококачественной отделкой, которую приятно держать в руке.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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