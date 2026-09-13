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Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712441
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Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray
Внешний аккумулятор Xiaomi с емкостью 20000 мА·ч станет надежным спутником для зарядки ваших устройств в любое время и в любом месте. Выполненный в стильном сером цвете, он сочетает в себе элегантность и практичность.
Одним из ключевых преимуществ этого аккумулятора является поддержка функции быстрой зарядки, которая позволяет значительно сократить время зарядки ваших устройств. Благодаря двум разъемам и функции одновременной зарядки двух устройств, вы сможете одновременно заряжать, например, смартфон и планшет, что делает этот аккумулятор еще более удобным в использовании.
Для вашего удобства, внешний аккумулятор оснащен индикатором заряда, который позволяет легко определить оставшийся уровень заряда и избежать неприятной ситуации, когда батарея разряжается в самый неподходящий момент.
Этот внешний аккумулятор является идеальным решением для активных людей, которым важно всегда оставаться на связи и иметь доступ к своим устройствам даже вдали от электрической розетки.
Внешний аккумулятор Xiaomi с емкостью 20000 мА·ч станет надежным спутником для зарядки ваших устройств в любое время и в любом месте. Выполненный в стильном сером цвете, он сочетает в себе элегантность и практичность.
Одним из ключевых преимуществ этого аккумулятора является поддержка функции быстрой зарядки, которая позволяет значительно сократить время зарядки ваших устройств. Благодаря двум разъемам и функции одновременной зарядки двух устройств, вы сможете одновременно заряжать, например, смартфон и планшет, что делает этот аккумулятор еще более удобным в использовании.
Для вашего удобства, внешний аккумулятор оснащен индикатором заряда, который позволяет легко определить оставшийся уровень заряда и избежать неприятной ситуации, когда батарея разряжается в самый неподходящий момент.
Этот внешний аккумулятор является идеальным решением для активных людей, которым важно всегда оставаться на связи и иметь доступ к своим устройствам даже вдали от электрической розетки.
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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