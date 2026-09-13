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Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый

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Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 1
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 2
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 3
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 4
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 5
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 6
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 7
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 8
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 9
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709992
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
65.9x80.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
250

Описание товара Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый

Внешний аккумулятор Xiaomi — это стильное и надежное решение для подзарядки ваших устройств в любое время и в любом месте. С емкостью 10000 мА·ч, этот аккумулятор обеспечивает многократную подзарядку вашего смартфона или планшета, что делает его идеальным спутником во время путешествий или в повседневной жизни. Элегантный бежевый цвет придает аккумулятору изысканный внешний вид, который подойдет для любого стиля и легко впишется в ваш гардероб. Благодаря функции быстрой зарядки вы сможете значительным образом сократить время восстановления заряда ваших устройств, а наличие индикатора заряда позволит в любой момент узнать уровень оставшейся энергии. Особенностью данного внешнего аккумулятора является возможность одновременной зарядки двух устройств, что особенно удобно для семейных выездов или использования несколькими гаджетами одновременно. Xiaomi предлагает высокое качество и надежность, чему подтверждение — этот функциональный и стильный внешний аккумулятор.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9333GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C бежевый




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
65.9x80.9 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Xiaomi — это стильное и надежное решение для подзарядки ваших устройств в любое время и в любом месте. С емкостью 10000 мА·ч, этот аккумулятор обеспечивает многократную подзарядку вашего смартфона или планшета, что делает его идеальным спутником во время путешествий или в повседневной жизни. Элегантный бежевый цвет придает аккумулятору изысканный внешний вид, который подойдет для любого стиля и легко впишется в ваш гардероб. Благодаря функции быстрой зарядки вы сможете значительным образом сократить время восстановления заряда ваших устройств, а наличие индикатора заряда позволит в любой момент узнать уровень оставшейся энергии. Особенностью данного внешнего аккумулятора является возможность одновременной зарядки двух устройств, что особенно удобно для семейных выездов или использования несколькими гаджетами одновременно. Xiaomi предлагает высокое качество и надежность, чему подтверждение — этот функциональный и стильный внешний аккумулятор.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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