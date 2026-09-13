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Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL

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Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL - фото 1
Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL - фото 2
Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL - фото 3
Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL - фото 4
Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL - фото 5
Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL - фото 6
Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL - фото 1
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL - фото 2
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL - фото 3
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL - фото 4
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL - фото 5
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL - фото 6
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710032
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
серый
Емкость, mAh
5000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Габаритные размеры, мм
113x53x10 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х5
Вес, г.
150

Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL

Серый портативный аккумулятор Xiaomi Ultra Slim предназначен для зарядки одного устройства через порт Type-C. Емкость пауэрбанка позволит зарядить смартфон не более 1 раза. Защита от короткого замыкания, высокого напряжения и перегрузки сделает процесс зарядки ваших мобильных устройств безопасным. Ultra Slim может заряжать маломощные устройства такие как датчики, таймеры, электронные часы. Габариты аккумулятора позволят незаметно носить его в кармане рубашки. Корпус изготовлен из пластика, поэтому не кладите устройство на дно сумок и рюкзаков, чтобы не повредить.



Теги товара: На 5000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
серый
Емкость, mAh
5000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
1
Развернуть
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Габаритные размеры, мм
113x53x10 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Серый портативный аккумулятор Xiaomi Ultra Slim предназначен для зарядки одного устройства через порт Type-C. Емкость пауэрбанка позволит зарядить смартфон не более 1 раза. Защита от короткого замыкания, высокого напряжения и перегрузки сделает процесс зарядки ваших мобильных устройств безопасным. Ultra Slim может заряжать маломощные устройства такие как датчики, таймеры, электронные часы. Габариты аккумулятора позволят незаметно носить его в кармане рубашки. Корпус изготовлен из пластика, поэтому не кладите устройство на дно сумок и рюкзаков, чтобы не повредить.


Теги товара: На 5000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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