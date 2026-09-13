Top.Mail.Ru
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 1
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 2
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 3
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 4
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 5
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 6
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 7
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 8
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 9
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 10
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 11
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 12
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 13
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 14
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 15
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 16
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 17
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 18
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 19
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 20
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 21
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 22
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 23
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 24
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 25
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 26
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 27
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 28
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
4.5
Быстрая зарядка
нет
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 10
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 11
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 12
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 13
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 14
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 15
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 16
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 17
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 18
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 19
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 20
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 21
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 22
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 23
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 24
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 25
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 26
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 27
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 28
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721685
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
4.5
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х3
Вес, г.
530

Описание товара Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый

Внешний аккумулятор Cactus - надежное и мощное устройство для зарядки ваших гаджетов на ходу. Обладая внушительной емкостью в 20000 мА·ч, он обеспечивает многократную зарядку различных устройств без необходимости в частом пополнении собственного заряда. Максимальный выходной ток составляет 4,5 А, что гарантирует быструю и эффективную зарядку для наиболее требовательных устройств. Аккумулятор оснащен тремя выходами, что позволяет одновременно подключать несколько устройств, делясь зарядом с друзьями или подзаряжая все свои устройства одновременно. Входной разъем microUSB обеспечивает удобство подключения и зарядки самого аккумулятора. Элегантный серый цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, а вес в 471 г делает его достаточно портативным для повседневного использования и путешествий. Внешний аккумулятор Cactus станет вашим надежным спутником, обеспечивая постоянную и мощную поддержку для ваших мобильных устройств.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CACTUS
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
4.5
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Cactus - надежное и мощное устройство для зарядки ваших гаджетов на ходу. Обладая внушительной емкостью в 20000 мА·ч, он обеспечивает многократную зарядку различных устройств без необходимости в частом пополнении собственного заряда. Максимальный выходной ток составляет 4,5 А, что гарантирует быструю и эффективную зарядку для наиболее требовательных устройств. Аккумулятор оснащен тремя выходами, что позволяет одновременно подключать несколько устройств, делясь зарядом с друзьями или подзаряжая все свои устройства одновременно. Входной разъем microUSB обеспечивает удобство подключения и зарядки самого аккумулятора. Элегантный серый цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, а вес в 471 г делает его достаточно портативным для повседневного использования и путешествий. Внешний аккумулятор Cactus станет вашим надежным спутником, обеспечивая постоянную и мощную поддержку для ваших мобильных устройств.


Теги товара: На 20000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...