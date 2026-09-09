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Внешний аккумулятор Red Line Tech PDP-3А 10000mAh Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Red Line Tech PDP-3А 10000mAh Silver

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Внешний аккумулятор Red Line Tech PDP-3А 10000mAh Silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301129
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Внешний аккумулятор
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
150

Описание товара Внешний аккумулятор Red Line Tech PDP-3А 10000mAh Silver

Универсальный внешний аккумулятор предназначен для зарядки различных мобильных устройств. Благодаря компактным размерам и малому весу Вы всегда можете держать внешний аккумулятор при себе и оперативно заряжать Ваше мобильное устройство.

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Red Line Tech PDP-3А 10000mAh Silver




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Внешний аккумулятор
Описание
Универсальный внешний аккумулятор предназначен для зарядки различных мобильных устройств. Благодаря компактным размерам и малому весу Вы всегда можете держать внешний аккумулятор при себе и оперативно заряжать Ваше мобильное устройство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Red Line Tech PDP-3А 10000mAh Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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