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Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL

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Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 1
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 2
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 3
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 4
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 5
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 6
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 7
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 8
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 9
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 10
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 11
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 12
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 13
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 14
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 15
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 1
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 2
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 3
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 4
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 5
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 6
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 7
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 8
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 9
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 10
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 11
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 12
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 13
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 14
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 15
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712438
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
65.2x105.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х5
Вес, г.
300

Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL

Компактный и стильный внешний аккумулятор Xiaomi — незаменимый помощник в повседневной жизни. Он позволяет быстро зарядить ваш смартфон, планшет или другое устройство, когда это необходимо. Благодаря встроенному кабелю вы можете не беспокоиться о том, что забудете взять с собой провод для зарядки. Этот внешний аккумулятор станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и удобное решение для зарядки своих устройств.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh (встроенный кабель) Tan GL




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Развернуть
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
65.2x105.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и стильный внешний аккумулятор Xiaomi — незаменимый помощник в повседневной жизни. Он позволяет быстро зарядить ваш смартфон, планшет или другое устройство, когда это необходимо. Благодаря встроенному кабелю вы можете не беспокоиться о том, что забудете взять с собой провод для зарядки. Этот внешний аккумулятор станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и удобное решение для зарядки своих устройств.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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