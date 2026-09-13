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Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712440
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Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Dark Gray
Внешний аккумулятор Xiaomi - это надёжное и стильное решение для тех, кто всегда хочет оставаться на связи. Модель с ёмкостью 20000 мА·ч обеспечит множество циклов зарядки для ваших гаджетов, будь то смартфоны, планшеты или другие устройства. Элегантный серый цвет корпуса делает его приятным и универсальным аксессуаром.
Одним из ключевых преимуществ этой модели является наличие функции быстрой зарядки, что позволяет значительно сократить время на восстановление энергии ваших устройств. Индикатор заряда всегда покажет текущий уровень оставшейся энергии, что позволяет планировать использование аккумулятора более эффективно.
Благодаря поддержке одновременной зарядки двух устройств, вы сможете одновременно подключать сразу несколько гаджетов, что особенно удобно в поездках или в условиях, когда доступ к розеткам ограничен. Внешний аккумулятор Xiaomi станет незаменимым помощником для активных пользователей в любых условиях.
Внешний аккумулятор Xiaomi - это надёжное и стильное решение для тех, кто всегда хочет оставаться на связи. Модель с ёмкостью 20000 мА·ч обеспечит множество циклов зарядки для ваших гаджетов, будь то смартфоны, планшеты или другие устройства. Элегантный серый цвет корпуса делает его приятным и универсальным аксессуаром.
Одним из ключевых преимуществ этой модели является наличие функции быстрой зарядки, что позволяет значительно сократить время на восстановление энергии ваших устройств. Индикатор заряда всегда покажет текущий уровень оставшейся энергии, что позволяет планировать использование аккумулятора более эффективно.
Благодаря поддержке одновременной зарядки двух устройств, вы сможете одновременно подключать сразу несколько гаджетов, что особенно удобно в поездках или в условиях, когда доступ к розеткам ограничен. Внешний аккумулятор Xiaomi станет незаменимым помощником для активных пользователей в любых условиях.
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Dark Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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