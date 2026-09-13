Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple
Представляем вашему вниманию фиолетовый смартфон Xiaomi — идеальное сочетание производительности и стиля. Этот высокотехнологичный гаджет станет вашим надежным помощником в повседневной жизни и развлечениях. Смартфон оснащен большим 6.9-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Частота обновления 144 Гц гарантирует плавное воспроизведение контента, будь то видео, игры или простая навигация по интерфейсу. В основе устройства лежит мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с частотой 2800 МГц, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую скорость работы и многозадачность. Встроенный объем памяти составляет 256 Гб, а при необходимости его можно расширить с помощью карты памяти. Корпус смартфона выполнен из прочного пластика и обладает классом защиты IP64, что обеспечивает защиту от пыли и брызг воды. Устройство работает на операционной системе Android, предлагая пользователям доступ ко всем современным приложениям и функциям. Этот смартфон Xiaomi — отличный выбор для тех, кто ценит производительность, надежность и изящный дизайн.
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