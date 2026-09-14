Смартфон Realme C100X 4/256Gb белый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C100X 4/256Gb белый
Смартфон realme C100x с защищенной конструкцией по стандарту IP64 не боится воздействия влаги, пыли, воды и атмосферных осадков. Синий пластиковый корпус выделяется текстурированным узором на тыловой панели. Устройство выдерживает падения с высоты до 2 м. Стекло ArmorShell Glass защищает дисплей от повреждений. Процессор Unisoc T7250 (T615) и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу приложений без зависаний. В смартфоне realme C100x установлен 6.8-дюймовый экран. Матрица IPS с разрешением 1520x720 пикселей воспроизводит яркую картинку с четкими деталями и натуральными цветами. Благодаря технологии Wet Hand Touch 2.0 точно распознаются касания мокрыми пальцами и во время дождя. Основная широкоугольная камера 50 Мп с двойной LED-вспышкой гарантирует детализированные фотографии и видео в разных условиях освещенности. На передней стороне расположена камера 5 Мп для селфи и видеозвонков. Титановый аккумулятор емкостью 8000 мА*ч гарантирует стабильную работу устройства при температуре от -20°C до +53°C. Одного заряда хватает до 21 часов в режиме просмотра видео.
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