Top.Mail.Ru
Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 1
Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 2
Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 3
Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 4
Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 5
Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 6
Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 7
Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 8
Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview Shark 9
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
Unisoc Tiger T820
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 1
  • Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 2
  • Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 3
  • Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 4
  • Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 5
  • Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 6
  • Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 7
  • Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 8
  • Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705904
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview Shark 9
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T820
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50МП + 2МП + 2МП
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue

Смартфон BlackView SHARK 9 5G предлагает вам высокую производительность и множество возможностей. Это устройство выполнено в стильном черном цвете, что делает его не только функциональным, но и элегантным выбором для современного пользователя. С его помощью вы сможете наслаждаться быстрейшим интернет-соединением благодаря поддержке 5G, что обеспечит быстрый доступ к контенту и плавную работу приложений. Смартфон оснащен мощным процессором, который гарантирует высокую скорость работы и отличную производительность даже в самых требовательных задачах. Кроме того, устройство имеет просторный экран, на котором удобно смотреть видео и играть в игры. С качественной камерой вы сможете делать отличные фотографии и записывать видео в высоком разрешении, запечатлевая важные моменты жизни с яркими деталями. BlackView SHARK 9 отличается длительным временем автономной работы благодаря емкому аккумулятору, что позволит вам не беспокоиться о подзарядке в течение целого дня. В дополнение к этому, смартфон поддерживает множество функций, таких как быстрая зарядка, что делает использование устройства ещё более удобным и приятным. Идеальный выбор как для работы, так и для развлечений, BlackView SHARK 9 5G - это надежный помощник в повседневной жизни. Позвольте себе быть на шаг впереди с этим современным смартфоном.

Отзывы о товаре Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview Shark 9
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T820
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50МП + 2МП + 2МП
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон BlackView SHARK 9 5G предлагает вам высокую производительность и множество возможностей. Это устройство выполнено в стильном черном цвете, что делает его не только функциональным, но и элегантным выбором для современного пользователя. С его помощью вы сможете наслаждаться быстрейшим интернет-соединением благодаря поддержке 5G, что обеспечит быстрый доступ к контенту и плавную работу приложений. Смартфон оснащен мощным процессором, который гарантирует высокую скорость работы и отличную производительность даже в самых требовательных задачах. Кроме того, устройство имеет просторный экран, на котором удобно смотреть видео и играть в игры. С качественной камерой вы сможете делать отличные фотографии и записывать видео в высоком разрешении, запечатлевая важные моменты жизни с яркими деталями. BlackView SHARK 9 отличается длительным временем автономной работы благодаря емкому аккумулятору, что позволит вам не беспокоиться о подзарядке в течение целого дня. В дополнение к этому, смартфон поддерживает множество функций, таких как быстрая зарядка, что делает использование устройства ещё более удобным и приятным. Идеальный выбор как для работы, так и для развлечений, BlackView SHARK 9 5G - это надежный помощник в повседневной жизни. Позвольте себе быть на шаг впереди с этим современным смартфоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Blackview Shark 9 5G 8/256Gb Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...