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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU)

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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 1
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 2
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 3
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 4
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 5
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 6
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 7
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 8
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 9
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 10
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 11
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 12
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 13
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 14
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 15
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 16
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 17
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 18
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 19
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 20
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
0.52 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью, функция полотера
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Продолжительность автономной уборки, мин
180
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 1
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 2
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 3
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 4
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 5
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 6
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 7
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 8
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 9
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 10
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 11
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 12
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 13
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 14
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 15
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 16
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 17
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 18
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 19
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 20
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710038
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
0.52 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
док-станция, документация, блок питания
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью, функция полотера
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa
Датчики
датчик перепада высоты, LDS-датчик, датчик обнаружения препятствий, датчик столкновения
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
70
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Время зарядки, мин
390
Ширина робота-пылесоса, мм
340
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х15
Вес, кг.
7.01

Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU)

Xiaomi Robot Vacuum S40 сочетает в себе мощное всасывание, продвинутую систему навигации и возможность одновременно выполнять сухую и влажную уборку. Это удобное решение для тех, кто хочет поддерживать дом в чистоте с минимальными усилиями. Эффективная уборка Главное преимущество модели — высокая мощность всасывания 10 000 Па, которая позволяет легко справляться с пылью, шерстью животных и крупным мусором. Пылесборник на 0,52 л вмещает достаточно грязи для уборки всей квартиры, а резервуар для воды объёмом 0,27 л обеспечивает полноценную влажную уборку. Навигация и сенсоры Благодаря системе LDS и множеству датчиков (обнаружения препятствий, перепадов высоты и столкновений) пылесос строит точную карту помещения и безопасно перемещается даже в сложной обстановке. Он легко преодолевает порожки до 20 мм и работает в четырёх режимах, подстраиваясь под разные типы поверхностей. Смарт-функции Управление полностью сосредоточено в смартфоне: можно задавать расписание, ограничивать зоны уборки, управлять картами комнат и регулировать подачу воды. Поддерживается голосовое управление через популярных ассистентов, что делает использование ещё комфортнее. Автономность и удобство Встроенный аккумулятор ёмкостью 5200 мАч обеспечивает до 180 минут непрерывной работы. После завершения уборки или при низком уровне заряда робот автоматически возвращается на док-станцию. Уровень шума в 65 дБ делает его работу тихой и ненавязчивой. Практичность и дизайн Xiaomi Robot Vacuum S40 выполнен в белом цвете с оранжевыми акцентами, выглядит стильно и современно. Высота корпуса всего 9,8 см позволяет устройству легко заезжать под мебель, а вес в 4,12 кг делает его достаточно лёгким для переноски.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
0.52 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
док-станция, документация, блок питания
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью, функция полотера
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa
Развернуть
Датчики
датчик перепада высоты, LDS-датчик, датчик обнаружения препятствий, датчик столкновения
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
70
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Время зарядки, мин
390
Ширина робота-пылесоса, мм
340
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi Robot Vacuum S40 сочетает в себе мощное всасывание, продвинутую систему навигации и возможность одновременно выполнять сухую и влажную уборку. Это удобное решение для тех, кто хочет поддерживать дом в чистоте с минимальными усилиями. Эффективная уборка Главное преимущество модели — высокая мощность всасывания 10 000 Па, которая позволяет легко справляться с пылью, шерстью животных и крупным мусором. Пылесборник на 0,52 л вмещает достаточно грязи для уборки всей квартиры, а резервуар для воды объёмом 0,27 л обеспечивает полноценную влажную уборку. Навигация и сенсоры Благодаря системе LDS и множеству датчиков (обнаружения препятствий, перепадов высоты и столкновений) пылесос строит точную карту помещения и безопасно перемещается даже в сложной обстановке. Он легко преодолевает порожки до 20 мм и работает в четырёх режимах, подстраиваясь под разные типы поверхностей. Смарт-функции Управление полностью сосредоточено в смартфоне: можно задавать расписание, ограничивать зоны уборки, управлять картами комнат и регулировать подачу воды. Поддерживается голосовое управление через популярных ассистентов, что делает использование ещё комфортнее. Автономность и удобство Встроенный аккумулятор ёмкостью 5200 мАч обеспечивает до 180 минут непрерывной работы. После завершения уборки или при низком уровне заряда робот автоматически возвращается на док-станцию. Уровень шума в 65 дБ делает его работу тихой и ненавязчивой. Практичность и дизайн Xiaomi Robot Vacuum S40 выполнен в белом цвете с оранжевыми акцентами, выглядит стильно и современно. Высота корпуса всего 9,8 см позволяет устройству легко заезжать под мебель, а вес в 4,12 кг делает его достаточно лёгким для переноски.
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Отзывы


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