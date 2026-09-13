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Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710029
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Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL
Внешний аккумулятор Xiaomi — это надежное и мощное устройство с емкостью 30,000 мА·ч, которое обеспечивает длительную работу ваших гаджетов. Благодаря возможности одновременной зарядки двух устройств, вы сможете поддерживать связь и оставаться на связи в любой ситуации. Стильный черный корпус аккумулятора отлично сочетается с любыми аксессуарами и техникой.
Устройство оснащено разъемами входа USB Type-C и microUSB, что обеспечивает универсальность и удобство при зарядке самого аккумулятора. Выходное напряжение 12 В гарантирует быструю и эффективную зарядку подключенных девайсов. Наличие функции быстрой зарядки значительно сокращает время зарядки, что особенно удобно в условиях ограниченного времени.
Три выхода позволяют одновременно подключать несколько устройств, а наличие индикатора заряда помогает следить за уровнем оставшейся энергии. Это делает внешний аккумулятор Xiaomi идеальным выбором для тех, кто ценит мобильность и надежность в одном устройстве.
Внешний аккумулятор Xiaomi — это надежное и мощное устройство с емкостью 30,000 мА·ч, которое обеспечивает длительную работу ваших гаджетов. Благодаря возможности одновременной зарядки двух устройств, вы сможете поддерживать связь и оставаться на связи в любой ситуации. Стильный черный корпус аккумулятора отлично сочетается с любыми аксессуарами и техникой.
Устройство оснащено разъемами входа USB Type-C и microUSB, что обеспечивает универсальность и удобство при зарядке самого аккумулятора. Выходное напряжение 12 В гарантирует быструю и эффективную зарядку подключенных девайсов. Наличие функции быстрой зарядки значительно сокращает время зарядки, что особенно удобно в условиях ограниченного времени.
Три выхода позволяют одновременно подключать несколько устройств, а наличие индикатора заряда помогает следить за уровнем оставшейся энергии. Это делает внешний аккумулятор Xiaomi идеальным выбором для тех, кто ценит мобильность и надежность в одном устройстве.
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