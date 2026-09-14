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Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan

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Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 1
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 2
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 3
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 4
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 5
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 6
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 7
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 8
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 9
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 10
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 11
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 12
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 13
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 14
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3.35
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 1
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 2
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 3
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 4
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 5
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 6
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 7
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 8
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 9
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 10
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 11
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 12
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 13
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 14
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727366
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3.35
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Габаритные размеры, мм
66x115 мм
Размеры в упаковке, см
20х8х4
Вес, г.
310

Описание товара Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan

**Внешний аккумулятор Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan (BHR08O0GL)** Стильный и функциональный внешний аккумулятор от Xiaomi — идеальное решение для тех, кто всегда на ходу! С ёмкостью 10 000 мАч он поможет зарядить ваши устройства в любое время и в любом месте. **Почему стоит выбрать этот пауэрбанк?** * **Высокая мощность:** поддержка быстрой зарядки с мощностью до 67 Вт позволит быстро восстановить заряд ваших устройств. * **Несколько разъёмов:** три выходных разъёма (USB-A и USB-C) дают возможность одновременно заряжать несколько устройств. * **Универсальный входной разъём:** USB Type-C — удобно заряжать сам пауэрбанк. * **Стильный дизайн:** бежевый цвет корпуса (Tan) сделает ваш пауэрбанк не только полезным, но и стильным аксессуаром. **Основные характеристики:** * ёмкость: 10 000 мАч; * входной разъём: USB Type-C; * максимальное входное напряжение: 20 В; * выходные разъёмы: USB-A и USB-C (всего 3 разъёма); * поддержка быстрой зарядки: да. Не дайте своему устройству разрядиться — возьмите с собой надёжный и удобный внешний аккумулятор Xiaomi!



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3.35
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Габаритные размеры, мм
66x115 мм
Описание
**Внешний аккумулятор Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan (BHR08O0GL)** Стильный и функциональный внешний аккумулятор от Xiaomi — идеальное решение для тех, кто всегда на ходу! С ёмкостью 10 000 мАч он поможет зарядить ваши устройства в любое время и в любом месте. **Почему стоит выбрать этот пауэрбанк?** * **Высокая мощность:** поддержка быстрой зарядки с мощностью до 67 Вт позволит быстро восстановить заряд ваших устройств. * **Несколько разъёмов:** три выходных разъёма (USB-A и USB-C) дают возможность одновременно заряжать несколько устройств. * **Универсальный входной разъём:** USB Type-C — удобно заряжать сам пауэрбанк. * **Стильный дизайн:** бежевый цвет корпуса (Tan) сделает ваш пауэрбанк не только полезным, но и стильным аксессуаром. **Основные характеристики:** * ёмкость: 10 000 мАч; * входной разъём: USB Type-C; * максимальное входное напряжение: 20 В; * выходные разъёмы: USB-A и USB-C (всего 3 разъёма); * поддержка быстрой зарядки: да. Не дайте своему устройству разрядиться — возьмите с собой надёжный и удобный внешний аккумулятор Xiaomi!


Теги товара: На 10000 mAh
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Отзывы


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