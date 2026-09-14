Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3.35
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727366
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Описание товара Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan
**Внешний аккумулятор Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan (BHR08O0GL)**
Стильный и функциональный внешний аккумулятор от Xiaomi — идеальное решение для тех, кто всегда на ходу! С ёмкостью 10 000 мАч он поможет зарядить ваши устройства в любое время и в любом месте.
**Почему стоит выбрать этот пауэрбанк?**
* **Высокая мощность:** поддержка быстрой зарядки с мощностью до 67 Вт позволит быстро восстановить заряд ваших устройств.
* **Несколько разъёмов:** три выходных разъёма (USB-A и USB-C) дают возможность одновременно заряжать несколько устройств.
* **Универсальный входной разъём:** USB Type-C — удобно заряжать сам пауэрбанк.
* **Стильный дизайн:** бежевый цвет корпуса (Tan) сделает ваш пауэрбанк не только полезным, но и стильным аксессуаром.
**Основные характеристики:**
* ёмкость: 10 000 мАч;
* входной разъём: USB Type-C;
* максимальное входное напряжение: 20 В;
* выходные разъёмы: USB-A и USB-C (всего 3 разъёма);
* поддержка быстрой зарядки: да.
Не дайте своему устройству разрядиться — возьмите с собой надёжный и удобный внешний аккумулятор Xiaomi!
**Внешний аккумулятор Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan (BHR08O0GL)**
Стильный и функциональный внешний аккумулятор от Xiaomi — идеальное решение для тех, кто всегда на ходу! С ёмкостью 10 000 мАч он поможет зарядить ваши устройства в любое время и в любом месте.
**Почему стоит выбрать этот пауэрбанк?**
* **Высокая мощность:** поддержка быстрой зарядки с мощностью до 67 Вт позволит быстро восстановить заряд ваших устройств.
* **Несколько разъёмов:** три выходных разъёма (USB-A и USB-C) дают возможность одновременно заряжать несколько устройств.
* **Универсальный входной разъём:** USB Type-C — удобно заряжать сам пауэрбанк.
* **Стильный дизайн:** бежевый цвет корпуса (Tan) сделает ваш пауэрбанк не только полезным, но и стильным аксессуаром.
**Основные характеристики:**
* ёмкость: 10 000 мАч;
* входной разъём: USB Type-C;
* максимальное входное напряжение: 20 В;
* выходные разъёмы: USB-A и USB-C (всего 3 разъёма);
* поддержка быстрой зарядки: да.
Не дайте своему устройству разрядиться — возьмите с собой надёжный и удобный внешний аккумулятор Xiaomi!
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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