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Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683)

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Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 1
Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 2
Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 3
Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 4
Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 5
Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 6
Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 7
Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 3
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 4
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 5
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 6
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 7
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
2 290 руб.  4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710596
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Габаритные размеры, мм
147x72x28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х4
Вес, г.
650

Описание товара Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683)

Портативный аккумулятор Ugreen PB312 оборудован выходными разъемами USB Type-A и USB Type-C для подзарядки смартфона или планшета с помощью кабеля. Особенность модели заключается в возможности восполнить заряд маломощных устройств таких, как наушники или колонки. Выполненный из серого пластика корпус не подвержен появлению царапин и сколов. Ugreen PB312 поддерживает стандарты HUAWEI Super Charge, Power Delivery для ускоренной подзарядки электронных устройств. Защитные технологии исключают риск поломки от перегрева и обеспечивают безопасную эксплуатацию. Предусмотренный конфигурацией дисплей отображает количество оставшихся циклов подзарядки. Восполнить энергию самого аккумулятора можно с использованием кабеля Type-C.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Развернуть
Габаритные размеры, мм
147x72x28 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор Ugreen PB312 оборудован выходными разъемами USB Type-A и USB Type-C для подзарядки смартфона или планшета с помощью кабеля. Особенность модели заключается в возможности восполнить заряд маломощных устройств таких, как наушники или колонки. Выполненный из серого пластика корпус не подвержен появлению царапин и сколов. Ugreen PB312 поддерживает стандарты HUAWEI Super Charge, Power Delivery для ускоренной подзарядки электронных устройств. Защитные технологии исключают риск поломки от перегрева и обеспечивают безопасную эксплуатацию. Предусмотренный конфигурацией дисплей отображает количество оставшихся циклов подзарядки. Восполнить энергию самого аккумулятора можно с использованием кабеля Type-C.


Теги товара: На 20000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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