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Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
2 290 руб.
4 000
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710596
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Описание товара Портативное зарядное устройство Ugreen PB312 Gray (25683)
Портативный аккумулятор Ugreen PB312 оборудован выходными разъемами USB Type-A и USB Type-C для подзарядки смартфона или планшета с помощью кабеля. Особенность модели заключается в возможности восполнить заряд маломощных устройств таких, как наушники или колонки. Выполненный из серого пластика корпус не подвержен появлению царапин и сколов. Ugreen PB312 поддерживает стандарты HUAWEI Super Charge, Power Delivery для ускоренной подзарядки электронных устройств. Защитные технологии исключают риск поломки от перегрева и обеспечивают безопасную эксплуатацию. Предусмотренный конфигурацией дисплей отображает количество оставшихся циклов подзарядки. Восполнить энергию самого аккумулятора можно с использованием кабеля Type-C.
Портативный аккумулятор Ugreen PB312 оборудован выходными разъемами USB Type-A и USB Type-C для подзарядки смартфона или планшета с помощью кабеля. Особенность модели заключается в возможности восполнить заряд маломощных устройств таких, как наушники или колонки. Выполненный из серого пластика корпус не подвержен появлению царапин и сколов. Ugreen PB312 поддерживает стандарты HUAWEI Super Charge, Power Delivery для ускоренной подзарядки электронных устройств. Защитные технологии исключают риск поломки от перегрева и обеспечивают безопасную эксплуатацию. Предусмотренный конфигурацией дисплей отображает количество оставшихся циклов подзарядки. Восполнить энергию самого аккумулятора можно с использованием кабеля Type-C.
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