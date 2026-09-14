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Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White

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Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 1
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 2
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 3
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 4
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 5
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 6
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 7
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 8
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 9
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
0.003
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 1
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 2
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 3
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 4
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 5
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 6
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 7
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 8
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 9
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727378
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
0.003
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
65.9x80.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х3
Вес, г.
310

Описание товара Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White

Внешний аккумулятор Xiaomi — это надежное и стильное устройство, которое обеспечит ваши гаджеты энергией в любых условиях. Эта модель весит всего 300 грамм, что делает ее удобной для транспортировки. С впечатляющей емкостью 10000 мА·ч, вам не придется беспокоиться о разрядившихся устройствах. Аккумулятор оснащен индикатором заряда, что позволяет легко следить за уровнем оставшейся энергии. Максимальный выходной ток составляет 0,003 А, а выходное напряжение — 20 В, что обеспечивает быструю и эффективную зарядку ваших устройств. Девайс поддерживает функцию быстрой зарядки и имеет два выхода, что позволяет заряжать сразу несколько устройств одновременно. Входной разъем представлен современным USB Type C, что обеспечивает удобство использования и совместимость с различными кабелями. Элегантный белый корпус не только придает устройству стильный вид, но и делает его подходящим для любого окружения. Xiaomi, как всегда, представляет продукт высокого качества, произведенный в Китае, который сочетает в себе надежность и передовые технологии. Этот внешний аккумулятор станет идеальным спутником в вашем повседневном ритме жизни, помогая оставаться на связи всегда и везде.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
0.003
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Развернуть
Габаритные размеры, мм
65.9x80.9
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Xiaomi — это надежное и стильное устройство, которое обеспечит ваши гаджеты энергией в любых условиях. Эта модель весит всего 300 грамм, что делает ее удобной для транспортировки. С впечатляющей емкостью 10000 мА·ч, вам не придется беспокоиться о разрядившихся устройствах. Аккумулятор оснащен индикатором заряда, что позволяет легко следить за уровнем оставшейся энергии. Максимальный выходной ток составляет 0,003 А, а выходное напряжение — 20 В, что обеспечивает быструю и эффективную зарядку ваших устройств. Девайс поддерживает функцию быстрой зарядки и имеет два выхода, что позволяет заряжать сразу несколько устройств одновременно. Входной разъем представлен современным USB Type C, что обеспечивает удобство использования и совместимость с различными кабелями. Элегантный белый корпус не только придает устройству стильный вид, но и делает его подходящим для любого окружения. Xiaomi, как всегда, представляет продукт высокого качества, произведенный в Китае, который сочетает в себе надежность и передовые технологии. Этот внешний аккумулятор станет идеальным спутником в вашем повседневном ритме жизни, помогая оставаться на связи всегда и везде.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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