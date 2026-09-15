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Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00)

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Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 1
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 2
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 3
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 4
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 5
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 6
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 7
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 1
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 2
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 3
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 4
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 5
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 6
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 7
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656655
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
98x64x15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
262

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00)

Внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой Baseus Magnetic Mini Air — это идеальное решение для тех, кто ценит удобство и скорость. Обладая ёмкостью 10000mAh, он обеспечивает надежное и быстрое зарядное решение для ваших мобильных устройств. Этот аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью до 20W, что позволяет значительно сократить время на подзарядку. Компактные размеры и легкий вес делают его незаменимым спутником в поездках, на отдыхе или в повседневной жизни. Удобное беспроводное подключение позволяет заряжать устройства, просто положив их на поверхность аккумулятора, избавляя вас от необходимости возиться с кабелями. Его магнитная функция обеспечивает надежное соединение с совместимыми устройствами, что предотвращает случайные разъединения.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001113-00)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
98x64x15
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой Baseus Magnetic Mini Air — это идеальное решение для тех, кто ценит удобство и скорость. Обладая ёмкостью 10000mAh, он обеспечивает надежное и быстрое зарядное решение для ваших мобильных устройств. Этот аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью до 20W, что позволяет значительно сократить время на подзарядку. Компактные размеры и легкий вес делают его незаменимым спутником в поездках, на отдыхе или в повседневной жизни. Удобное беспроводное подключение позволяет заряжать устройства, просто положив их на поверхность аккумулятора, избавляя вас от необходимости возиться с кабелями. Его магнитная функция обеспечивает надежное соединение с совместимыми устройствами, что предотвращает случайные разъединения.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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