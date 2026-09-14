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Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple

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Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 1
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 2
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 3
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 4
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 5
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 6
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 7
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 8
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 9
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 10
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 11
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
голубой
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 1
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 2
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 3
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 4
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 5
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 6
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 7
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 8
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 9
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 10
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 11
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727375
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
голубой
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
10 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
69.6x102 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х3
Вес, г.
190

Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple

Внешний аккумулятор Xiaomi — это компактное и стильное устройство, которое станет надежным спутником для вашего гаджета. С весом всего 122 грамма, он легко помещается в карман или сумку, что делает его идеальным выбором для поездок и повседневного использования. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, что позволяет заряжать смартфоны и другие устройства несколько раз. Максимальный выходной ток составляет 3 А, обеспечивая быструю и эффективную подзарядку. Поддержка функции быстрой зарядки позволяет значительно сэкономить время на пополнение энергией вашего девайса. Xiaomi оснастила данный аккумулятор разъемом USB Type C для входа, что соответствует современным стандартам и обеспечивает удобство в использовании. Устройство имеет один выходной порт, что достаточно для ежедневного использования с одним устройством. Выходное напряжение составляет 10 В, что подходит для большинства современных гаджетов. Эстетически внешний аккумулятор выглядит привлекательно благодаря голубому цвету корпуса, который придает ему стильный и современный вид. Это практичное и надежное решение для тех, кто ценит удобство и производительность в одном устройстве.



Теги товара: На 5000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
голубой
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
10 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
69.6x102 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Xiaomi — это компактное и стильное устройство, которое станет надежным спутником для вашего гаджета. С весом всего 122 грамма, он легко помещается в карман или сумку, что делает его идеальным выбором для поездок и повседневного использования. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, что позволяет заряжать смартфоны и другие устройства несколько раз. Максимальный выходной ток составляет 3 А, обеспечивая быструю и эффективную подзарядку. Поддержка функции быстрой зарядки позволяет значительно сэкономить время на пополнение энергией вашего девайса. Xiaomi оснастила данный аккумулятор разъемом USB Type C для входа, что соответствует современным стандартам и обеспечивает удобство в использовании. Устройство имеет один выходной порт, что достаточно для ежедневного использования с одним устройством. Выходное напряжение составляет 10 В, что подходит для большинства современных гаджетов. Эстетически внешний аккумулятор выглядит привлекательно благодаря голубому цвету корпуса, который придает ему стильный и современный вид. Это практичное и надежное решение для тех, кто ценит удобство и производительность в одном устройстве.


Теги товара: На 5000 mAh
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Отзывы


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