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Характеристики
Цвет
голубой
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727375
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Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Purple
Внешний аккумулятор Xiaomi — это компактное и стильное устройство, которое станет надежным спутником для вашего гаджета. С весом всего 122 грамма, он легко помещается в карман или сумку, что делает его идеальным выбором для поездок и повседневного использования.
Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, что позволяет заряжать смартфоны и другие устройства несколько раз. Максимальный выходной ток составляет 3 А, обеспечивая быструю и эффективную подзарядку. Поддержка функции быстрой зарядки позволяет значительно сэкономить время на пополнение энергией вашего девайса.
Xiaomi оснастила данный аккумулятор разъемом USB Type C для входа, что соответствует современным стандартам и обеспечивает удобство в использовании. Устройство имеет один выходной порт, что достаточно для ежедневного использования с одним устройством. Выходное напряжение составляет 10 В, что подходит для большинства современных гаджетов.
Эстетически внешний аккумулятор выглядит привлекательно благодаря голубому цвету корпуса, который придает ему стильный и современный вид. Это практичное и надежное решение для тех, кто ценит удобство и производительность в одном устройстве.
Внешний аккумулятор Xiaomi — это компактное и стильное устройство, которое станет надежным спутником для вашего гаджета. С весом всего 122 грамма, он легко помещается в карман или сумку, что делает его идеальным выбором для поездок и повседневного использования.
Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, что позволяет заряжать смартфоны и другие устройства несколько раз. Максимальный выходной ток составляет 3 А, обеспечивая быструю и эффективную подзарядку. Поддержка функции быстрой зарядки позволяет значительно сэкономить время на пополнение энергией вашего девайса.
Xiaomi оснастила данный аккумулятор разъемом USB Type C для входа, что соответствует современным стандартам и обеспечивает удобство в использовании. Устройство имеет один выходной порт, что достаточно для ежедневного использования с одним устройством. Выходное напряжение составляет 10 В, что подходит для большинства современных гаджетов.
Эстетически внешний аккумулятор выглядит привлекательно благодаря голубому цвету корпуса, который придает ему стильный и современный вид. Это практичное и надежное решение для тех, кто ценит удобство и производительность в одном устройстве.
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