Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
6000
Макс. выходной ток, А
2.4
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680176
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Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL
Портативный аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank белого цвета предназначен для подзарядки мобильных устройств. Его емкости в 6000 мА·ч достаточно, чтобы полностью зарядить смартфон. Выходная мощность в 18 Вт предусматривает поддержку быстрой зарядки формата Qi 2.0, благодаря которой уже через 10 мин заряжаемое устройство получит 30 – 40 % энергии. Крепление MagSafe позволяет зафиксировать прибор на задней панели смартфона без лишних помех.
Компактные размеры аккумулятора Xiaomi Magnetic Power Bank предусматривают возможность его постоянного ношения в кармане или сумке. Благодаря приятному на ощупь покрытию из нанокожи прибор выглядит оригинально. Наличие подставки в конструкции аккумулятора позволяет расположить смартфон во время подзарядки в вертикальном или горизонтальном положении. Это обеспечит комфортный просмотр виде или работу с документами.
Портативный аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank белого цвета предназначен для подзарядки мобильных устройств. Его емкости в 6000 мА·ч достаточно, чтобы полностью зарядить смартфон. Выходная мощность в 18 Вт предусматривает поддержку быстрой зарядки формата Qi 2.0, благодаря которой уже через 10 мин заряжаемое устройство получит 30 – 40 % энергии. Крепление MagSafe позволяет зафиксировать прибор на задней панели смартфона без лишних помех.
Компактные размеры аккумулятора Xiaomi Magnetic Power Bank предусматривают возможность его постоянного ношения в кармане или сумке. Благодаря приятному на ощупь покрытию из нанокожи прибор выглядит оригинально. Наличие подставки в конструкции аккумулятора позволяет расположить смартфон во время подзарядки в вертикальном или горизонтальном положении. Это обеспечит комфортный просмотр виде или работу с документами.
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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