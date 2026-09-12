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Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL

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Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 1
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 2
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 3
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 4
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 5
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 6
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 7
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 8
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 9
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 10
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 11
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 12
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
6000
Макс. выходной ток, А
2.4
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 1
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 2
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 3
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 4
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 5
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 6
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 7
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 8
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 9
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 10
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 11
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 12
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680176
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
6000
Мощность, Вт
15
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Габаритные размеры, мм
68х104.8х15.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х2
Вес, г.
200

Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL

Портативный аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank белого цвета предназначен для подзарядки мобильных устройств. Его емкости в 6000 мА·ч достаточно, чтобы полностью зарядить смартфон. Выходная мощность в 18 Вт предусматривает поддержку быстрой зарядки формата Qi 2.0, благодаря которой уже через 10 мин заряжаемое устройство получит 30 – 40 % энергии. Крепление MagSafe позволяет зафиксировать прибор на задней панели смартфона без лишних помех. Компактные размеры аккумулятора Xiaomi Magnetic Power Bank предусматривают возможность его постоянного ношения в кармане или сумке. Благодаря приятному на ощупь покрытию из нанокожи прибор выглядит оригинально. Наличие подставки в конструкции аккумулятора позволяет расположить смартфон во время подзарядки в вертикальном или горизонтальном положении. Это обеспечит комфортный просмотр виде или работу с документами.

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh BHR9074GL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
6000
Мощность, Вт
15
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Развернуть
Габаритные размеры, мм
68х104.8х15.1
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank белого цвета предназначен для подзарядки мобильных устройств. Его емкости в 6000 мА·ч достаточно, чтобы полностью зарядить смартфон. Выходная мощность в 18 Вт предусматривает поддержку быстрой зарядки формата Qi 2.0, благодаря которой уже через 10 мин заряжаемое устройство получит 30 – 40 % энергии. Крепление MagSafe позволяет зафиксировать прибор на задней панели смартфона без лишних помех. Компактные размеры аккумулятора Xiaomi Magnetic Power Bank предусматривают возможность его постоянного ношения в кармане или сумке. Благодаря приятному на ощупь покрытию из нанокожи прибор выглядит оригинально. Наличие подставки в конструкции аккумулятора позволяет расположить смартфон во время подзарядки в вертикальном или горизонтальном положении. Это обеспечит комфортный просмотр виде или работу с документами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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