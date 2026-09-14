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Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
0.003
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727363
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Описание товара Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic BHR9823GL емкостью 10000 мАч подходит для зарядки смартфонов и других портативных устройств. Аккумулятор оснащён встроенным кабелем USB Type-C длиной 20 см. Это удобно, так как не нужны дополнительные провода. Устройство поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 и Power Delivery 2.2. Благодаря этому совместимые гаджеты заряжаются быстро. Корпус из прочного пластика в стильном сером цвете лёгкий и надёжный для ежедневного использования. Power Bank имеет два выхода – USB Type-A и USB Type-C. Это позволяет заряжать разные устройства одновременно. Модель защищена от короткого замыкания, перегрева, перегрузок, перезаряда и сверхтока. Такая защита обеспечивает безопасность при эксплуатации. Индикатор уровня заряда показывает оставшуюся энергию. Это помогает планировать время подзарядки. Выходная мощность до 33 Вт обеспечивает эффективную зарядку устройств с разными требованиями по напряжению и току.
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic BHR9823GL емкостью 10000 мАч подходит для зарядки смартфонов и других портативных устройств. Аккумулятор оснащён встроенным кабелем USB Type-C длиной 20 см. Это удобно, так как не нужны дополнительные провода. Устройство поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 и Power Delivery 2.2. Благодаря этому совместимые гаджеты заряжаются быстро. Корпус из прочного пластика в стильном сером цвете лёгкий и надёжный для ежедневного использования. Power Bank имеет два выхода – USB Type-A и USB Type-C. Это позволяет заряжать разные устройства одновременно. Модель защищена от короткого замыкания, перегрева, перегрузок, перезаряда и сверхтока. Такая защита обеспечивает безопасность при эксплуатации. Индикатор уровня заряда показывает оставшуюся энергию. Это помогает планировать время подзарядки. Выходная мощность до 33 Вт обеспечивает эффективную зарядку устройств с разными требованиями по напряжению и току.
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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